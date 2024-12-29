فيصل أبوثنين يرد على المنتقدين: “من ينكر جهود نجم منتخبنا فهو جاحد أو حاقد”

علق فيصل أبوثنين، نجم المنتخب السعودي السابق، على الانتقادات التي طالت أحد اللاعبين البارزين في منتخب السعودية، مؤكدًا أن من ينكر جهوده إنما يعبر عن “حقد وجحود” تجاه ما يقدمه اللاعب من عطاءات.

كتب محمد سعد – أشاد فيصل أبوثنين، النجم السابق للمنتخب السعودي، بأداء لاعبي الأخضر خلال مواجهتهم مع العراق ضمن منافسات بطولة كأس الخليج.

ونجح المنتخب السعودي في حجز مقعده في نصف نهائي البطولة، بعد فوزه على العراق بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت مساء السبت، والتي شكلت ختام مشوار الفريقين في دور المجموعات.

وعبّر أبوثنين عن إعجابه بقائد المنتخب سالم الدوسري عبر تغريدة نشرها على منصة “إكس”، حيث قال: “طغت نجوميته أمام العراق، أظهر تضحيات كبيرة للأخضر في هذه البطولة، مهارات ومشاركة متواصلة رغم الإصابة.. كل هذا يجعلنا عاجزين عن شكره بما يكفي، لا نعرف كيف نرد جمائلك”.

وأضاف: “سالم الدوسري هو محرك المنتخب السعودي، هو نجمه وأسطورته وقائده وكل شيء، سالم كان في يومه، المنتخب السعودي تألق، هذا هو المعنى الحقيقي لكلمة قائد”.

وتابع: “أحترم كل الآراء، لكن من ينكر الدور الكبير الذي لعبه سالم في انتصار الأخضر يوم أمس، فإنه إما جاحد أو حاقد”.

جدير بالذكر أن الدوسري توج بجائزة أفضل لاعب في المباراة بعد تسجيله هدفاً وصناعته آخر، ليصل بذلك إلى الهدف الثالث والعشرين خلال مشواره مع المنتخب السعودي، الذي خاض فيه 90 مباراة في مختلف البطولات.

أبوثنين دعا إلى ضرورة تقدير اللاعبين الذين يقدمون الأفضل للمنتخب، مشيرًا إلى أن الانتقادات السلبية قد تؤثر على معنويات اللاعبين وتقلل من إنجازاتهم.