قبل مواجهة السعودية.. اتحاد الكرة العماني يوضح سبب تهديده بالانسحاب

كشف اتحاد كرة القدم العماني عن السبب وراء تهديده بالانسحاب من مباراة منتخب عمان ضد المنتخب السعودي، وذلك قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين. الاتحاد أوضح أن هذا القرار جاء على خلفية بعض الظروف التي وصفها بأنها تؤثر سلبًا على سير المباريات.

كتب محمد سعد – كشف الاتحاد العماني لكرة القدم حقيقة الأنباء التي تحدثت عن تهديداته بالانسحاب من لقاء السعودية في دور نصف نهائي كأس الخليج.

أوردت التقارير الصحفية أن الاتحاد العماني كان قد هدد بالانسحاب من البطولة عقب تداول مقترحات لتغيير مواعيد مباراتي نصف النهائي، بعد تأكد أسماء الفرق الأربعة المتأهلة إلى هذه المرحلة. وأكد محسن المسروري، نائب رئيس الاتحاد العماني، صحة تلك الأنباء قائلاً: “نعم، رفضنا فكرة نقل أو تأجيل المباراة، ولكن هذا القرار لا علاقة له بسعة الملعب، فنحن على ثقة بأن الجماهير العمانية ستكون خلفنا بقوة”. وأضاف المسروري: “يوجد أنظمة ولوائح يجب الالتزام بها وصيانتها، ولم يكن رفضنا كما تم تداوله في وسائل الإعلام”. وتابع قائلاً: “نحن أشقاء ونحرص دائمًا على حل مثل هذه القضايا بروح الأخوة وبطريقة ودية”.

🎙️ | محسن المسروري نائب رئيس الاتحاد العماني لـ«الشرق الأوسط»: نعم رفضنا التأجيل لمباريات نصف النهائي، ولم نهدد بالانسحاب، دائماً الأمور بيننا كأشقاء يتم حلها بطريقة مثالية. #خليجي26 pic.twitter.com/LX3a6p2Fkl — الشرق الأوسط – رياضة (@aawsat_spt) December 29, 2024

ومن المنتظر أن تجري مواجهة السعودية وعمان على ملعب الصليبيخات، يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت السعودية. كما ستقام مباراة البحرين والكويت في نفس اليوم على ملعب جابر الأحمد الدولي، عند الساعة الثامنة و45 دقيقة بتوقيت السعودية.

اتحاد الكرة العماني أكد أنه يسعى دائمًا لضمان حقوق منتخبه ولا يتردد في اتخاذ قرارات حاسمة للحفاظ على مصلحة الرياضة العمانية، مشيرًا إلى أن الأزمة تم حلها في الوقت المناسب.