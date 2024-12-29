“السعودية تضرب بيد من حديد” إجراءات مشددة وغرامات قاسية لمخالفي هذا القانون!

في خطوة حاسمة، أصدرت المملكة العربية السعودية إجراءات صارمة ضد المخالفين لعدد من الأنظمة، مع فرض غرامات كبيرة على المخالفين. المملكة تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز النظام والانضباط في مختلف القطاعات.

كتب محمد سعد – أكدت إدارة المرور السعودي مؤخرًا أهمية التأمين الإلزامي على المركبات، وفرضت غرامات مالية على مالكي المركبات الذين لا يقومون بتجديد تأمين مركباتهم بشكل دوري وهذه الخطوة تأتي في إطار حرص المملكة على تعزيز السلامة المرورية وحماية حقوق سائقي المركبات، بالإضافة إلى تفعيل الأنظمة المرورية بشكل صارم ونكحز بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

الغرامة على عدم تجديد التأمين

تتراوح بين 100 إلى 150 ريال سعودي، وتفرض على مالكي المركبات الذين لا يقومون بتجديد التأمين بشكل دوري.

تشجيع أصحاب المركبات على الالتزام بتجديد التأمين لضمان تغطية التأمين في حال وقوع أي حادث مروري.

سيتم رصد المخالفات آليًا من خلال أنظمة المرور المنتشرة في المملكة، مما يضمن تطبيق الغرامة على جميع المركبات دون استثناء.

آلية الاستعلام عن صلاحية التأمين عبر منصة أبشر لتسهيل عملية التحقق من صلاحية التأمين على المركبات، تقدم منصة أبشر الإلكترونية خدمة الاستعلام عن صلاحية التأمين باتباع الخطوات التالية: قم بتسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي على منصة أبشر باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور. بعد تسجيل الدخول، توجه إلى قسم “خدمات المركبات”. اختر “استعلامات” من القائمة المتاحة. اختر “صلاحية التأمين على المركبات”. أدخل رقم الهوية، رقم اللوحة، والرمز المرئي، ثم أكد البيانات. بعد التحقق من البيانات ستظهر نتيجة الاستعلام على الشاشة، موضحة ما إذا كان التأمين على المركبة سارٍ أم لا.

السلطات السعودية شددت على أن هذه العقوبات تأتي ضمن جهود الحكومة للحفاظ على النظام العام وتحقيق العدالة، مع التأكيد على أن تطبيق القانون سيكون بشكل غير متهاون.