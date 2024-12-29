“وزارة الحج والعمرة تصدم الجميع” قرار بمنع 3 جنسيات من أداء العمرة لهذا السبب المفاجئ

أصدرت وزارة الحج والعمرة في السعودية قرارًا مفاجئًا بمنع ثلاث جنسيات من أداء مناسك العمرة، وذلك بسبب ظروف استثنائية غير متوقعة. هذا القرار أثار تساؤلات واسعة بين المعتمرين والمراقبين.

كتب محمد سعد – خلال الأيام الماضية انتشر خبر مفاده منع وزارة الحج والعمرة السعودية لثلاث جنسيات، منها الباكستانية والمصرية، من الحصول على تأشيرة العمرة وهذا الخبر أثار ضجة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يُعتبر أداء مناسك العمرة حقًا شرعيًا لكل مسلم ومن خلال توضيحات رسمية، نفت الوزارة هذه الادعاءات تمامًا انثحر بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

نفي الخبر من وزارة الحج والعمرة

أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية أن الأخبار التي تم تداولها حول منع بعض الجنسيات من الحصول على تأشيرة العمرة لا أساس لها من الصحة وشددت على أن أداء العمرة والحج حق لكل مسلم، ولا يمكن منع أي جنسية من الحصول على هذا الحق كما دعت الوزارة الجميع إلى تجنب نشر الشائعات والاعتماد فقط على المصادر الرسمية.

شروط استخراج تأشيرة العمرة

للحصول على تأشيرة العمرة وضعت الوزارة مجموعة من الشروط التي يجب استيفاؤها، ومنها:

تقديم الطلب عبر منصة نسك الإلكترونية أو تطبيقها الخاص. عدم وجود أي أحكام قضائية تمنع السفر. حجز مكان الإقامة مسبقًا داخل المملكة. صلاحية جواز السفر لمدة لا تقل عن 3 أشهر. تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة كاملة. تقديم شهادة صحية تُثبت خلو المسافر من الأمراض المعدية. الحصول على التطعيمات المطلوبة وفق تعليمات وزارة الصحة السعودية.

الأوراق المطلوبة لإصدار تأشيرة العمرة

يتطلب إصدار تأشيرة العمرة تجهيز المستندات التالية:

وثيقة تأمين طبي.

تذكرة سفر ذهابًا وإيابًا.

حجز موعد لأداء مناسك العمرة.

خطوات استخراج تأشيرة العمرة إلكترونيًا عبر منصة نسك يمكن للأفراد تقديم طلب الحصول على تأشيرة العمرة عبر منصة نسك باتباع الخطوات التالية: الدخول إلى منصة نسك الإلكترونية. اختيار “التأشيرة الإلكترونية السعودية”. تحديد الجنسية. الإجابة على سؤال يتعلق بالإقامة أو التأشيرات الأخرى (مثل شنغن). اختيار الباقة المناسبة من الخيارات المتاحة. تحديد الفندق وموعد العمرة. تأكيد الطلب واستكماله. الاستعلام عن تأشيرة العمرة وفرت وزارة الخارجية السعودية خدمة إلكترونية لتتبع حالة طلب تأشيرة العمرة عبر الخطوات التالية: زيارة منصة التأشيرات الإلكترونية. الضغط على خيار “تتبع الطلب”. إدخال رقم الطلب أو رقم التأشيرة. إدراج رقم جواز السفر أو الهوية. كتابة رمز التحقق المرئي. الضغط على “تتبع طلبي”.

الوزارة أوضحت أن هذا القرار جاء حفاظًا على سلامة وأمن المعتمرين، مع تأكيدها بأنها تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سير مناسك العمرة بأمان لكل الجنسيات الأخرى.