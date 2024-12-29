“فرصة عمل أكاديمية مميزة” جامعة الإمارات تفتح باب التوظيف لأعضاء هيئة التدريس

أعلنت جامعة الإمارات عن فتح باب التوظيف لعدد من الوظائف الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس في مختلف التخصصات. هذه الفرصة تعد بمثابة خطوة هامة للراغبين في الانضمام إلى هيئة التدريس في واحدة من أبرز الجامعات في المنطقة.

كتب محمد سعد – تعلن جامعة الإمارات العربية المتحدة عن فتح باب التقديم لشغل وظيفة عضو هيئة تدريس برتبة أستاذ مشارك أو أستاذ كامل في تخصص علم النفس السريري وتهدف الجامعة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز جودة التعليم والبحث العلمي في هذا المجال الحيوي لعتزج بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

المتطلبات الأساسية للوظيفة

يتوقع من المتقدمين تقديم تعليم عالي الجودة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا، بالإضافة إلى تقديم المشورة الأكاديمية والإشراف على مشاريع الطلاب البحثية.

يجب أن يمتلك المتقدم سجلًا قويًا في البحث العلمي، مع القدرة على تأمين التمويل الخارجي للأبحاث ونشرها في مجلات علمية محكمة ذات تأثير عالي.

المشاركة في تطوير برنامج علم النفس السريري، بما في ذلك ابتكار وتطوير الدورات الدراسية والمنهجيات التعليمية، والمساهمة في تعزيز أهداف الجامعة الأوسع.

دور قيادي في قسم علم النفس، مثل الإشراف على فرق أكاديمية أو إدارة مشروعات تعليمية أو بحثية، والمشاركة في لجان أكاديمية على مستوى الكلية أو الجامعة.

خبرة عملية في الممارسة السريرية، بما في ذلك التقييم النفسي والعلاج النفسي، مع القدرة على تقديم الدعم النفسي والتوجيه في بيئات سريرية متنوعة.

المؤهلات المطلوبة

الحد الأدنى: درجة الدكتوراه في علم النفس أو في مجال ذي صلة، مع قدرة على تدريس الدورات الجامعية وتقديم المشورة الأكاديمية للطلاب.

المؤهلات المفضلة: درجة الدكتوراه في علم النفس السريري أو مجال ذي صلة من جامعة معتمدة. سجل قوي من النشر في مجلات محكمة متخصصة في علم النفس السريري.



القدرة على تأمين تمويل خارجي لدعم الأبحاث.

الخبرة الأكاديمية في تدريس الطلاب في مراحل البكالوريوس والدراسات العليا.

الخبرة السريرية في مجالات التقييم النفسي والعلاج النفسي.

الترخيص المهني أو الأهلية للحصول على الترخيص كطبيب نفساني سريري.



كيفية التقديم

يجب على المتقدمين تقديم حزمة طلب تحتوي على الوثائق التالية:

خطاب تقديمي يوضح دوافع التقديم والإسهام المتوقع في تطوير برنامج علم النفس السريري.

سيرة ذاتية مفصلة تتضمن الخبرات الأكاديمية والمهنية، والأبحاث المنشورة، والمشاركة في الأنشطة الأكاديمية.

وصف مختصر للأنشطة البحثية الحالية والمستقبلية.

فلسفة التدريس، معبّرة عن رؤية المتقدم في تدريس الطلاب وتطوير مهاراتهم الأكاديمية والبحثية.

قائمة بالدورات التي تم تدريسها في مؤسسات أكاديمية سابقة.

الجامعة أوضحت أن التقديم يتطلب مؤهلات أكاديمية عالية وخبرة مهنية متميزة، مؤكدة أن هذه الوظائف توفر بيئة أكاديمية متميزة وفرصًا كبيرة للنمو المهني والتطوير.