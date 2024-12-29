“لحق الفرصة” عقد عمل مجاني في الإمارات مع إقامة وتذاكر طيران وحوافز مغرية!

فرصة عمل مغرية في الإمارات حيث تقدم الشركات المحلية عقد عمل مجاني يشمل الإقامة، وتذاكر الطيران، بالإضافة إلى حوافز مالية جذابة. هذه الفرصة تمثل خطوة كبيرة للراغبين في العمل في الإمارات بشروط مميزة.

كتب محمد سعد – هل حلمت يومًا بالعمل في أحد أفخم الفنادق العالمية في قلب دبي؟ الآن باتت الفرصة أمامك لتحقيق هذا الحلم! فندق فور سيزونز دبي يقدم فرصة عمل فريدة تشمل كافة المزايا التي قد تحتاجها لتبدأ حياتك المهنية في بيئة راقية وفاخرة هحتصا بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

عقد عمل مجاني في الإمارات

المسمى الوظيفي لهذه الفرصة هو “مساعد توصيل العملاء للغرف” في فندق فور سيزونز دبي، وهو أحد أشهر الفنادق الفاخرة في الإمارات وفي هذه الوظيفة، ستكون مسؤولاً عن توفير خدمة استثنائية للضيوف طوال فترة إقامتهم في الفندق، وضمان حصولهم على تجربة راقية وسلسة.

من مهام الوظيفة الرئيسية:

التفاعل مع الضيوف لتقديم خدمة شخصية وفريدة طوال فترة إقامتهم.

التعاون مع البائعين الخارجيين مثل شركات النقل، خدمة صف السيارات، وتأجير السيارات، لتلبية احتياجات الضيوف.

التوصية بمواقع سياحية محلية بما في ذلك الأماكن التي يمكن تناول الطعام فيها أو التسوق.

متابعة معايير الخدمة في الفندق بناءً على ملاحظات وتعليقات الضيوف، والعمل على تحسينها عبر اقتراحات وتوصيات للتغييرات القصيرة والطويلة الأجل.

استخدام أنظمة الكمبيوتر المختلفة داخل الفندق لتنظيم العمل وتنسيق جميع العمليات في قسم الاستقبال.

مزايا العمل في فندق فور سيزونز

هذه الفرصة تتميز بمجموعة من المزايا الاستثنائية التي تجعلها من أفضل الفرص في مجال الضيافة:

تصريح عمل في الإمارات: الحصول على تأشيرة وتصريح عمل رسمي للعمل في دبي. راتب مرتفع: مقابل العمل في بيئة فاخرة ومعترف بها عالميًا. إقامة مجانية كاملة في الفندق: يتم توفير سكن فاخر طوال فترة العمل. تذاكر طيران مجانية: تشمل تذاكر السفر إلى دبي عند التوظيف. إجازة سنوية مدفوعة الأجر: تمنحك فرصة للراحة والاستجمام. مواصلات مجانية: خدمة النقل من وإلى مكان العمل. التأمين الطبي والتأمين على الحياة: حماية صحية شاملة لجميع الموظفين.

معايير القبول في الوظيفة

يفضل أن يكون لديك خبرة تتجاوز العام في العمل في فندق فاخر أو في بيئة مشابهة.

مهارات التواصل الشخصية الممتازة والتفاعل مع الضيوف بشكل احترافي.

قدرة على التكيف مع ثقافات مختلفة وفهم احتياجات الضيوف.

التركيز على تقديم الخدمة الرفيعة وتلبية تفضيلات الضيوف بشكل فوري وفعال.

العرض يتيح للمستفيدين من فرصة العمل مزايا عديدة تشمل بيئة عمل مرنة ومتطورة، مع توفير كافة احتياجات الموظف الأساسية، مما يجعلها فرصة لا تعوض للكثير من الباحثين عن عمل في الخليج.