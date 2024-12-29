أسعار أنابيب الغاز في السعودية تشهد قفزة مع بداية 2025

مع بداية عام 2025، شهدت أسعار أنابيب الغاز في المملكة العربية السعودية زيادة ملحوظة، مما أثار ردود فعل متباينة بين المواطنين. هذه الزيادة تأتي في وقت حساس، مع توقعات بتأثيراتها على مختلف القطاعات الاقتصادية.

كتب محمد سعد – تعتبر أسطوانات الغاز جزءًا أساسيًا في الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، إذ تُستخدم في الطهي والعديد من الأغراض المنزلية الأخرى وبعد إعلان شركة غازكو عن زيادة أسعار أسطوانات الغاز مؤخرًا، أصبح الموضوع محل اهتمام للكثيرين، خاصة مع التغييرات التي طرأت على الأسعار في عام 2024 غصضصو بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

حقيقة ارتفاع سعر أنبوبة الغاز في السعودية 2025

لم ترفع شركة غازكو الأسعار بشكل كبير، لكن الزيادة التي تم الإعلان عنها تمثلت في إضافة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% وفيما يلي تفاصيل الأسعار الجديدة للأسطوانات:

أنبوبة الغاز المعبأة: 170 ريال سعودي.

أنبوبة الغاز الفارغة بدون منظم: 150 ريال سعودي.

أنبوبة الغاز الفارغة بمنظم: 180 ريال سعودي.

أنبوبة الغاز صغيرة الحجم الفارغة: 14 ريال سعودي.

أنبوبة الغاز متوسطة الحجم الفارغة: 32 ريال سعودي.

بعد إضافة الضريبة، أصبح سعر الأسطوانة المعبأة 21.85 ريال سعودي شاملاً ضريبة القيمة المضافة، بينما الأسعار المتباينة تعتمد على أجور النقل من محطات التوزيع إلى نقاط البيع.

مميزات أنابيب الغاز الجديدة في السعودية

تتمتع أسطوانات الغاز الجديدة في السعودية بالعديد من المزايا التي تجعلها بديلاً مثاليًا للأسطوانات القديمة، ومنها:

مصنوعة من مادة الفيبر جلاس المقاومة للصدأ، مما يزيد من عمرها الافتراضي.

تحمل الصدمات والضغط العالي، مما يوفر أمانًا أكبر مقارنة بالأسطوانات القديمة.

إمكانية كتابة اسم وعنوان مالك الأسطوانة عليها، ما يسهل تحديد ملكيتها.

تصميم أنيق ومتوافق مع المواصفات العالمية.

مواد غير قابلة للاشتعال، مما يعزز من الأمان.

خفيفة الوزن حيث لا يتجاوز وزنها 5.3 كجم.

قابلة لإعادة التدوير، مما يجعلها صديقة للبيئة.

شفافية عالية تسمح برؤية كمية الغاز المتبقية بداخلها.

خدمات شركة غازكو

شركة غازكو تقدم العديد من الخدمات المريحة للمواطنين والمقيمين، بما في ذلك:

خدمة تعبئة الغاز والتوصيل إلى المنازل.

يمكن للمستخدمين الاتصال عبر الرقم 92000911 لطلب الغاز بسرعة وسهولة.

أنواع أسطوانات الغاز في السعودية

تتوفر في السعودية أربعة أنواع من أسطوانات الغاز:

الأسطوانات المعدنية: خفيفة الوزن لكنها لا تتحمل الضغط الكبير. الأسطوانات المعدنية الليفية: تحتوي على جزء مصنوع من الألياف، مما يمنحها قوة إضافية. الأسطوانات المعدنية والبلاستيكية: تتكون من هيكل معدني محاط بمواد قوية. الأسطوانات المعدنية بالكامل: مصنوعة بالكامل من المعدن، وتتميز بالصلابة والقدرة على تحمل الضغط.

الزيادة في الأسعار تأتي في إطار تعديلات اقتصادية تهدف إلى مواكبة التطورات العالمية وتقليل الدعم الحكومي، مما يضع تحديات جديدة أمام الأسر السعودية والشركات التي تعتمد على الغاز.