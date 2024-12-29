ندمت لما جربتها وصرت مدمنة عليها: كباب الباذنجان المشوي، وجبة رهيبة يجب تجربتها الآن!

كباب الباذنجان المشوي هو واحد من الأطباق التي لن تستطيع التوقف عن تناولها بمجرد تجربتها. كنت قد ندمت في البداية على تجربته، لكن سرعان ما أصبحت مدمنة على طعمه الرائع. هذه الوجبة المميزة تستحق أن تجربها الآن.

كتب محمد سعد – تعتبر الأطباق النباتية من أهم المكونات الأساسية للعديد من المطابخ العالمية حيث يتميز كل مطبخ بتقديم وصفات لذيذة وصحية ومن بين هذه الأطباق المميزة يظهر كباب الباذنجان كخيار مثالي يجمع بين النكهات الغنية والتقنيات الطهي الحديثة ليقدم تجربة فريدة لعشاق الطعام النباتي.

كباب الباذنجان

نصف كيلو باذنجان.

فلفل أحمر.

بصلة متوسطة.

ثوم مفروم.

بقدونس مفروم.

تشكيلة من التوابل مثل الكمون، البابريكا، الكزبرة المجففة، الملح والفلفل الأسود.

زيت زيتون.

عصير ليمون.

طريقة عمل كباب الباذنجان

قم بتقطيع الباذنجان إلى مكعبات متوسطة الحجم.

ثم قم برش الملح عليه واتركه لبعض الوقت حوالي 30 دقيقة لتخرج منه السوائل الزائدة ثم اغسله بالماء وجففه جيدا.

يمكن تحميص الباذنجان على الشواية أو في الفرن حتى يصبح طري ومشوي جيدا.

يفضل وضعه في الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة تقريبا.

في وعاء كبير اخلط الباذنجان المحمص مع الفلفل الأحمر المقطع، البصل، والثوم.

بعد ذلك أضف البقدونس المفروم والتوابل واخلط المكونات جيدا حتى تتجانس.

استخدم يديك لتشكيل الخليط إلى كرات صغيرة أو إصبعيات طويلة حسب تفضيلاتك.

تأكد من أن تكون الأشكال متماسكة وتحتفظ بقوامها.

قم بتسخين الشواية أو مقلاة الشواء ثم ادهنها بزيت الزيتون.

ضع قطع الكباب على الشواية واطبخها لمدة 5-7 دقائق على كل جانب أو حتى يحمر الكباب ويكتسب لون جميلا.

يمكن تقديم الكباب مع السلطة، خبز البيتا، أو حتى الأرز لا تنسَ إضافة القليل من عصير الليمون لتجديد الأذواق.

فوائد كباب الباذنجان

بجانب كونه طبق لذيذ يتميز كباب الباذنجان بفوائده الصحية يحتوي الباذنجان على مضادات الأكسدة، الألياف الغذائية بالإضافة إلى كونه قليل السعرات الحرارية مما يجعله خيار مثالي لمن يسعى لاتباع نظام غذائي صحي.

يقدم كباب الباذنجان تجربة طهي فريدة تميز المطبخ النباتي حيث يمزج بين النكهات الغنية والمكونات الصحية، إن تنفيذ هذه الوصفة البسيطة في المنزل سيمكنك من الاستمتاع بوجبة شهية ومغذية في آن واحد، جرب هذا الطبق واستمتع بأجواء الشواء العائلية وخاصة في الربيع والصيف وأضف لمسة من البهجة إلى مائدتك.