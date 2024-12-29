“أفضل عروض نهاية السنة 2024 من اكسترا: أجهزة منزلية بأسعار لا تقارن مع كاش باك مميز!”

تقدم اكسترا السعودية عروضًا لا تفوت على الأجهزة المنزلية بمناسبة نهاية السنة 2024، حيث يمكنكم الحصول على أفضل الأسعار مع استفادة حصرية من كاش باك مغري. هذه الفرصة مثالية لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة بأقل تكلفة.

كتب محمد سعد – استقبل العام الجديد مع أجهزة جديدة لمنزلك، لتحصل عليها بأرخص الأسعار خاصةً عند التسوق من عروض نهاية السنة اكسترا السعودية، فتكون العروض أكثر من مجرد خصم متاح على الجهاز، بل أنها أيضًا شاملة كاش باك على أجهزة محددة، لتستفيد أقصى استفادة فتحصل على احتياجاتك مع توفير كبير، خاصةً وأن معارض اكسترا شاملة عدد كبير من المنتجات والأجهزة المنزلية والإلكترونية كذلك، لذلك فهى فرصة ذهبية للتسوق يجب عليك انتهازها وتحديد الأجهزة المراد شرائها ومن ثم تصفح الأنواع المتاحة والمقارنة بينها لاقتناء الجهاز المناسب.

عروض نهاية السنة اكسترا 2024

عروض نهاية العام 2024 متاحة في جميع معارض اكسترا وذلك حتى يوم 7 يناير 2025، فتكون الكاوية البخار من ضمن المنتجات المتاح الحصول عليها مع تخفيضات كبرى، فتحصل عليها بسعر مذهل وفي نفس الوقت تساعدك بطريقة فعالة في كي الملابس والمفروشات، وفرد التجعيدات الموجودة في الملابس والتي تمحنها مظهر غير مرتب، وبمجرد أن يتم كي الملابس فإنها تصبح أنيقة وفخمة للغاية، كما يوجد أكثر من نوع للمكواة كما هو موضح في عروض نهاية السنة اكسترا التالية.

كاوية بخار فيليبس 2400 واط، بسعر 199 ريال بدلًا من 249 ريال.

باناسونيك كاوية بخار عمودية، 2140 واط، بسعر 589 ريال بدلًا من 859 ريال.

كاوية بخار عمودية فيليبس 2000 واط، بسعر 699 ريال بدلًا من 899 ريال.

عروض اكسترا نهاية العام 2024 مع كاش باك

اشتر المكنسة الكهربائية من عروض نهاية العام اكسترا، واحصل على كاش باك يصل إلى 250 ريال، وذلك على أنواع محددة من المكانس، وسواء كنت تبحث عن جهاز لتنظيف الأرضيات أو السجاد، للتنظيف الرطب أو الجاف للأرضيات والمفروشات، فكل ذلك متاح في التخفيضات الكبرى المتاحة في نهاية العام 2024.

مكنسة كهربائية دايسون بسعر 899 ريال بدلًا من 1699 ريال، مع كاش باك 150 ريال.

مكنسة كهربائية عمودية لاسلكية بسعر 2199 ريال بدلًا من 2999 ريال، مع كاش باك 250 ريال.

بيسيل مكنسة كهربائية للغسيل العميق للسجاد والمفروشات، بسعر 899 ريال بدلًا من 1799 ريال.

تخفيضات نهاية العام 2024 في السعودية اشتر الأجهزة في مطبخك حسب الوصفات التي تفضلين تحضيرها وتفضلين تناولها، فإذا كنت من محبي الحلويات والمعجنات فإن العجان سيساعدك بشدة في تحضير تلك الوصفات بالشكل المطلوب، وجعلها تستغرق أقل وقت وجهد، من خلال وضع مكونات الحلوى في العجان وتركها حتى تختلط معًا وتصل إلى القوام المطلوب، كما توجد أجهزة تحضير الطعام مع عدد كبير من الملحقات، لتأدية مختلف الوظائف الضرورية في المطبخ فيما يخص مراحل تحضير الطعام، مع خصم لكل جهاز في عروض نهاية السنة اكسترا 2024، وإليكم الأسعار. كينوود محضر طعام 1000 واط، 1.5 لتر، بسعر 579 ريال بدلًا من 619 ريال.

فيليبس جهاز تحضير الطعام 1300 واط، مع ملحقات عديدة، بسعر 949 ريال بدلًا من 1249 ريال.

عجان فيليبس 1000 واط، مع عدد من الملحقات، بسعر 1299 ريال بدلًا من 1899 ريال.

العروض تشمل مجموعة واسعة من الأجهزة المنزلية من أبرز الماركات، مما يتيح لك فرصة الحصول على منتجات عالية الجودة مع خصومات مذهلة. لا تفوت فرصة الاستفادة من كاش باك والعروض المميزة!