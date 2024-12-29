“مع اقتراب موسم الحج: سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تزايد مستمر”

مع اقتراب موسم الحج لعام 2024، يتساءل العديد من المصريين عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري. هذا السعر يعد من العوامل المهمة التي تؤثر على تكلفة السفر لأداء مناسك الحج.

كتب محمد سعد – سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 في البنوك المصرية وفقًا لأحدث التحديثات على شاشات العرض الإلكترونية للبنوك العاملة في السوق المصري ومع اقتراب موسم العمرة والحج تزداد أهمية معرفة سعر الريال السعودي، حيث يصبح هذا الموضوع ذا أولوية خاصة بين المواطنين وخصوصًا أولئك الذين يخططون للسفر إلى المملكة العربية السعودية.

سعر الريال السعودي اليوم

سجل سعر شراء الريال السعودي في البنك المركزي المصري اليوم 13.568 جنيهًا، بينما بلغ سعر البيع 13.529 جنيهًا وتعد هذه الأسعار مستقرة بشكل ملحوظ مقارنة بالأيام السابقة ما ينعكس على أسعار الصرف في مختلف البنوك العاملة في مصر.

سعر الريال السعودي في البنوك التجارية

في البنوك التجارية تباينت أسعار الريال السعودي بين البنوك، حيث سجل بعضها أسعارًا مشابهة لأسعار البنك المركزي بينما شهدت بنوك أخرى أسعارًا مرتفعة أو منخفضة قليلا على سبيل المثال في بنك “أجريكول” بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.633 جنيهًا، بينما كان سعر البيع 13.464 جنيهًا في المقابل كان مصرف “المتحد” صاحب أعلى سعر بيع، حيث وصل سعر الريال إلى 13.104 جنيهًا.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 13.563 جنيهًا للشراء، 13.502 جنيهًا للبيع.

بنك مصر: 13.563 جنيهًا للشراء، 13.502 جنيهًا للبيع.

بنك القاهرة: 13.564 جنيهًا للشراء، 13.502 جنيهًا للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 13.576 جنيهًا للشراء، 13.55 جنيهًا للبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.566 جنيهًا للشراء، 13.527 جنيهًا للبيع.

البنك الإسكندرية: 13.563 جنيهًا للشراء، 13.512 جنيهًا للبيع.

تحويل عملة الريال السعودي إلى العملة المصرية

كما نشر البنك المركزي المصري جدول تحويلات الريال السعودي إلى الجنيه المصري، حيث يمكن للمواطنين استبدال العملات حسب الأسعار المحددة وعلى سبيل المثال يمكن تحويل 1 ريال سعودي إلى 13.57 جنيهًا مصريًا بينما 100 ريال سعودي تعادل 1,356.78 جنيهًا مصريًا.

الريال السعودي

ويعد الريال السعودي من العملات ذات الأهمية البالغة في السوق المصري بسبب العلاقات الاقتصادية والتجارية القوية بين مصر والمملكة العربية السعودية إلى جانب الارتباط القوي بين العملة السعودية وحركة السفر لملايين المصريين الذين يعملون في المملكة أو يزورونها لأداء مناسك الحج والعمرة.