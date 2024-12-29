“احصل على مشترياتك الآن ووزع المبالغ على 3 سنوات بدون كفيل غارم!”

تتيح لك هذه الفرصة المميزة إمكانية شراء ما تحتاجه الآن وتقسيط المبالغ المالية على مدار 3 سنوات، بدون الحاجة إلى كفيل غارم. عرض مثالي لمن يرغب في تسهيل الدفع بدون تحمل عبء دفعات كبيرة.

كتب محمد سعد – أحصل على جميع مشترياتك الآن وقسط المبالغ المالية من خلال دفعات شهرية ميسرة ومجدولة تناسب دخلك الشهري حتى 3 سنوات وذلك بدون الحاجة إلى وجود كفيل غارم، هذا المنتج التمويلي الميسر مقدم من شركة كوارا للتمويل للأفراد في المملكة العربية السعودية، يمكن للمواطن السعودي وغير السعودى أيضاً الاستفادة من منتج تمويل المشتريات المتاح لدي شركة كوارا وذلك من خلال شروط تم وضعها لتناسب جميع العملاء.

شركة كوارا للتمويل

تعتبر شركة كوارا واحدة من أهم الشركات التمويل التى أصبحت رائدة في القطاع الاقتصادي السعودى وذلك يعود إلى الخدمات التمويلية المتنوعة التي توفرها الشركة لتغطية الاحتياجات المالية لجميع العملاء من السعوديين وغير السعوديين أيضاً، من خلال منتج تمويل كوارا للمشتريات يمكن أن يحصل العميل علي كل ما يحتاج إليه من مشتريات وتقسيط المبالغ المالية الخاصة بتلك المشتريات من خلال خطط للسداد مرنة ومريحة تناسب دخلة الشهري ومن خلال دفعات شهرية تصل مدتها حتي 3 سنوات.

تمويل كوارا للمشتريات.. تعرف على المميزات

منتج تمويلي متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة.

لا يتطلب من العميل وجود كفيل أو ضامن عند التقدم بالطلب.

أيضاً لا يتطلب من العميل تحويل راتبه الشهري للاستفادة من هذا المنتج التمويلي الميسر من شركة كوارا للتمويل.

تمويل كوارا للمشتريات متاح للسعوديين وغير السعوديين أيضاً.

فترة سداد مبلغ التمويل يمكن أن تصل إلى 3 سنوات.

أكبر قيمة للمبالغ المالية التى يمكن أن يحصل عليها العميل من خلال هذا المنتج التمويلي هى 100 ألف ريال سعودي.

إجراءات سريعة لاستكمال الطلب.

سرعة في تنفيذ الطلب.

المواطن السعودي المتقاعد وموظفي القطاع العسكري يمكنه الاستفادة من منتج تمويل المشتريات بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة كوارا للتمويل في المملكة العربية السعودية.

شروط تمويل شركة كوارا للمشتريات.. تعرف عليها