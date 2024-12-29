مجلس الوزراء السعودي يعلن عن تعديلات جديدة على تأشيرة العمل المؤقت في السعودية لعام 1446

أعلن مجلس الوزراء السعودي عن تعديلات جديدة على نظام تأشيرة العمل المؤقت في المملكة لعام 1446 هـ، تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتحسين بيئة العمل للعمالة الوافدة. التعديلات تشمل شروطًا جديدة وتسهيلات للمستفيدين من هذه التأشيرات.

كتب محمد سعد – تأشيرة العمل المؤقت في السعودية 1446 الأمر الذي يهم العديد من الأشخاص الذين يرغبون في إيجاد فرصة عمل جيدة في المملكة العربية السعودية والموجودين هناك بالفعل من حاملي الأنواع المختلفة من التأشيرات، الجدير بالذكر هو أن التأشيرة مستند هام ورسمي ويجب على كل وافد أو زائر أن يكون لديه تأشيرة حتى يستطيع البقاء داخل الأراضي السعودية بشكل قانوني ورسمي وحتى لا يتعرض إلى المشكلات المختلفة والتي قد تصل إلى الترحيل خارج المملكة نبننو بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تعديلات جديدة على تأشيرة العمل المؤقت في السعودية 1446

قام مجلس الوزراء السعودي بالإعلان عن قائمة جديدة من التعديلات على نظام تأشيرة العمل المؤقت في المملكة العربية السعودية 1446 ومنها كالتالي:

إمكانية تمديد تأشيرة العمل المؤقتة لمدة 3 أشهر أخرى لمن يرغب في ذلك.

عند التقديم على التأشيرة المؤقتة يتم الغاء التعقيدات وتيسير الأمر على المتقدمين.

كما يتم توقيع عقوبات مشددة على من يقوم باستخدام تأشيرة العمل المؤقتة بشكل خاطئ أو لأغراض أخرى.

أن يتم تقديم صورة من عقد العمل الذي تم الاتفاق عليه بين العامل وصاحب العمل.

يجب أن يكون هناك تأمين طبي للعامل قبل أن يدخل إلى المملكة العربية السعودية ويتم ذلك من خلال ممثلي المملكة خارجيًا.

كما تم إدخال عدد من التعديلات الأخرى على درجة الشفافية ومجموعة من الأمور الخاصة بالعمل.

كيفية التقديم للحصول على تأشيرة العمل المؤقتة في السعودية

وبناء على التعديلات الجديدة فقد تمت الإشارة إلى كيفية التقديم على تأشيرة العمل في المملكة العربية السعودية حيث يمكنكم التسجيل فيها بشكل الكتروني بسيط وباتباع الخطوات التالية:

قم بالتوجه إلى البوابة الإلكترونية قوى من هنا.

يجب عليك الضغط على تسجيل الدخول.

قم بتعبئة بيانات الدخول بشكل صحيح في الأماكن المخصصة لها.

يجب النقر على أيقونة أصحاب العمل.

قم بالنقر على أيقونة إصدار تأشيرة من التأشيرات المؤقتة للعمل في السعودية.

ينبغي تحديد كافة التأشيرات التي ترغب بها.

يجب تعبئة جميع البيانات الخاصة بالعامل ومن بينها المهنة وكذلك الدولة وغيرها.

قراءة الشروط والأحكام مع الضغط على موافق.

بعد الانتهاء يجب الضغط على أيقونة إرسال الطلب.

كيفية التقديم للحصول على تأشيرة العمل المؤقتة في السعودية

وبناء على التعديلات الجديدة فقد تمت الإشارة إلى كيفية التقديم على تأشيرة العمل في المملكة العربية السعودية حيث يمكنكم التسجيل فيها بشكل الكتروني بسيط وباتباع الخطوات التالية:

قم بالتوجه إلى البوابة الإلكترونية قوى من هنا.

يجب عليك الضغط على تسجيل الدخول.

قم بتعبئة بيانات الدخول بشكل صحيح في الأماكن المخصصة لها.

يجب النقر على أيقونة أصحاب العمل.

قم بالنقر على أيقونة إصدار تأشيرة من التأشيرات المؤقتة للعمل في السعودية.

ينبغي تحديد كافة التأشيرات التي ترغب بها.

يجب تعبئة جميع البيانات الخاصة بالعامل ومن بينها المهنة وكذلك الدولة وغيرها.

قراءة الشروط والأحكام مع الضغط على موافق.

بعد الانتهاء يجب الضغط على أيقونة إرسال الطلب.

هل يوجد كشف طبي لزيارة العمل للسعودية؟

نعم يجب على كافة الأشخاص المتوجهين إلى المملكة العربية السعودية من أجل العمل الخضوع إلى الكشف الطبي والذي يثبت بأنهم لا يعانون من الأمراض المعدية أو المزمنة التي تعوق عملهم.

التعديلات الجديدة تهدف إلى تعزيز سوق العمل السعودي وتنظيم العمالة المؤقتة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، حيث من المتوقع أن تساهم هذه التعديلات في زيادة استقطاب الكفاءات العالمية.