خصم 25% على سامسونج جالكسي إس 24 الترا الجديد مع تقسيط 0% من نون السعودية!

عروض مذهلة من نون السعودية على هاتف سامسونج جالكسي إس 24 الترا الجديد! استمتع بخصم 25% على سعر الهاتف مع إمكانية تقسيط المبلغ بدون فائدة (0%)، مما يتيح لك الحصول على أحدث التقنيات بأفضل الأسعار.

كتب محمد سعد – أعلنت نون السعودية عن خصم استثنائي على هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra، الذي يُعد من أقوى الهواتف الذكية الرائدة، مع تصميم جذاب وأداء متفوق ويأتي الهاتف بتخفيض يصل إلى 1979 ريال سعودي، ويضم مواصفات متقدمة لتقديم تجربة استخدام مميزة وإليكم التفاصيل الكاملة حول سعر الهاتف بنظام التقسيط، ومواصفاته الرائعة، بالإضافة إلى أبرز مميزاته مصظذخ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

سعر Samsung Galaxy S24 Ultra في نون السعودية بنظام التقسيط

تقدم نون السعودية خصمًا خاصًا على Samsung Galaxy S24 Ultra، ليصبح السعر كالتالي:

السعر قبل الخصم: 5399 ريال سعودي.

السعر بعد الخصم: 3999 ريال سعودي (شامل ضريبة القيمة المضافة).

ضمان: سنتان مع شحن مجاني.

التقسيط الشهري: 334 ريال سعودي بدون فائدة.

التقسيط عبر تمارا أو تابي: 999.75 ريال سعودي لمدة 4 أشهر.

مواصفات Samsung Galaxy S24 Ultra

هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra يأتي بمواصفات متقدمة تتضمن ما يلي:

المواصفات التفاصيل المعالج Snapdragon 8 Gen 3 بتقنية 4 نانومتر، مع معالج رسومي Adreno 750 الذاكرة/الرام 256 جيجا بايت مع 12 جيجا رام الكاميرات – أمامية: 12 ميجا بكسل – خلفية رباعية: 200 ميجا بكسل + 50 ميجا بكسل + 10 ميجا بكسل + 12 ميجا بكسل الشاشة Dynamic LTPO AMOLED 2X بحجم 6.8 إنش، بكثافة 505 بكسل لكل إنش سامسونج جالكسي S25 ألترا يهدد عرش ايفون 16 برو ماكس بميزة تصميمية غير مسبوقة تعرف عليها دعم مالي 10400 ريال المساعدة المقطوعة لمستفيدي الضمان وحساب المواطن بأمر ملكي من أول العام الجديد 2025 .. الموارد البشرية توضح نظام التشغيل أندرويد 14 مع واجهة سامسونج One UI 6.1 البطارية سعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 45 واط

مميزات Samsung Galaxy S24 Ultra

يقدم الهاتف العديد من الميزات التي تجعله من أفضل الخيارات المتاحة، مثل:

شاشة Dynamic LTPO AMOLED بحجم 6.8 إنش، تدعم معدل تحديث يصل إلى 120Hz، مما يمنح تجربة بصرية رائعة سواءً عند التصفح أو ممارسة الألعاب. كاميرات فائقة الوضوح بدقة 200 ميجا بكسل للكاميرا الأساسية، مما يتيح صورًا وفيديوهات بجودة ممتازة. الهاتف يأتي بظهر زجاجي محمي بطبقة Gorilla Glass Armor مع إطار من التيتانيوم، مما يمنحه مظهرًا أنيقًا ومتانة عالية. يدعم الهاتف معيار IP68، مما يعني مقاومة قوية للماء والغبار. سرعة إنترنت فائقة ودعم واسع للشبكات. يأتي الهاتف مع قلم إلكتروني، يُحفظ داخل الهاتف لتسهيل الوصول والاستخدام.

هذه الفرصة المثالية لتحديث جهازك المحمول مع التمتع بعرض تقسيط مرن وأسعار مخفضة. لا تفوت الفرصة وكن من الأوائل الذين يحصلون على الهاتف الجديد بأفضل العروض.