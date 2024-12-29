“فرحة كبيرة للمغتربين قبل رمضان: الجوازات السعودية تعلن خبرًا مفرحًا طال انتظاره من المقيمين”

في خطوة مفرحة للمغتربين في المملكة، أعلنت الجوازات السعودية رسميًا عن خبر طال انتظاره من المقيمين. القرار الجديد يأتي قبل شهر رمضان المبارك ويعد بتغيير كبير في حياة العديد من المقيمين في المملكة.

كتب محمد سعد – في خطوة هامة تسعى المملكة العربية السعودية من خلالها لتيسير الإجراءات على المقيمين وتحقيق المزيد من الراحة والمرونة لهم، أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية رسميًا عن إمكانية تجديد جواز السفر الخاص بالمقيمين، وذلك لمدة تصل إلى 10 سنوات ويعد هذا الإعلان بمثابة خبر سار لجميع المقيمين، حيث يهدف إلى توفير الجهد والوقت اللازمين لتجديد الجوازات بشكل دوري غبذان بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تجديد جواز السفر لمدة 10 سنوات

وفقًا للإعلان الذي نشرته المديرية العامة للجوازات عبر منصتها الرسمية على منصة إكس، يمكن للمقيمين في المملكة استخراج أو تجديد جواز السفر لمدة تصل إلى 10 سنوات هذه المدة الطويلة توفر مزيدًا من الاستقرار والراحة للمقيمين، حيث يُمكنهم الآن الاستمتاع بجواز سفر صالح لسنوات طويلة دون الحاجة لتجديده بشكل متكرر.

إجراءات تجديد الجوازات

يتم تقديم الطلبات من خلال منصة أبشر الإلكترونية، مما يسهل عملية التقديم ويوفر الجهد والوقت اللازمين للمقيمين ويمكنهم متابعة كافة الإجراءات وتنفيذها بشكل إلكتروني من خلال هذا النظام المتطور، الذي يتيح أيضًا تقديم جميع الأوراق الرسمية المطلوبة لتجديد الجوازات.

الجوازات السعودية أكدت أن هذا الخبر سيخفف من الأعباء ويعزز الراحة النفسية للمغتربين في المملكة، مع تسهيل الإجراءات المتعلقة بالإقامة والسفر في فترة رمضان.