سعر الذهب عيار 21 اليوم 29 ديسمبر 2024 في مصر – تحديثات محلات الصاغة

يواصل سعر الذهب في مصر التذبذب في آخر تعاملات اليوم 29 ديسمبر 2024، حيث شهد عيار 21، الأكثر تداولًا، تحديثًا جديدًا في محلات الصاغة في مختلف أنحاء الجمهورية.

كتب محمد سعد – تواصل أسعار الذهب في السوق المحلية استقرارها لليوم الرابع على التوالي، مع ثبات أسعار الذهب عالميًا، بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لأسواق الصاغة المحلية والعالمية. يعكس هذا الاستقرار حالة الترقب التي تسود الأسواق في الفترة الحالية، خاصة بعد الانخفاض الطفيف في سعر عيار 21 خلال الأيام الماضية بقيمة 5 جنيهات.

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 :

وفقًا لآخر تحديثات صادرة عن الشعبة العامة للذهب، جاءت أسعار الذهب على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24

يُعتبر الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً والأعلى سعرًا بين الأعيرة المختلفة.

استقر سعره اليوم عند 4274 جنيهًا للجرام دون أي تغير يُذكر مقارنة بالأيام الماضية.

سعر الذهب عيار 21

يُعد الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا وشعبية في السوق المصرية.

بلغ سعره اليوم 3740 جنيهًا للجرام، مستقرًا عند هذا المستوى منذ تراجعه الأخير.

سعر الذهب عيار 18

يُعتبر الذهب عيار 18 خيارًا مفضلًا لدى البعض، خاصةً في تصميمات الحُلي الحديثة.

سجل سعره اليوم 3205 جنيهات للجرام دون أي تغيير.

سعر الجنيه الذهب

يمثل الجنيه الذهب قيمة استثمارية مهمة في السوق المصرية.

استقر سعره اليوم عند 29920 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا

على الصعيد العالمي، لم تشهد أسعار الذهب أي تغيرات تُذكر، حيث استقرت الأوقية عند 2615 دولارًا بعد آخر ارتفاع طفيف في جلسات التداول السابقة. هذا الاستقرار يعكس هدوء الأسواق العالمية مع غياب التداول في يوم الإجازة الأسبوعية.