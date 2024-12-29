التردد الجديد لقناة المجد للقرآن الكريم 2025 على نايل سات وعرب سات

تقدم قناة المجد للقرآن الكريم برامج دينية متنوعة، بما في ذلك تلاوات القرآن الكريم على مدار الساعة. في عام 2025، أطلقت القناة ترددات جديدة عبر قمرَي نايل سات وعرب سات لتحسين جودة البث للمشاهدين في مختلف أنحاء العالم.

كتب محمد سعد – تعتبر قناة المجد من أشهر القنوات لتلاوة القرآن الكريم في دول العالم العربي والإسلامي، لأنها من أهم القنوات التي تقدم بث مباشر على مدار اليوم لتلاوة القرآن الكريم بواسطة مجموعة مختلفة من أفضل وأشهر القراء، حيث تقدم للمشاهدين تلاوة صحيحة بأصوات قراء مميزة وبدقة وجودة عالية مما يساعدها على جذب انتباه المشاهد لها.

تردد قناة المجد للقرأن الكريم 2025

ونقدم لكم التردد الجديد لقناة المجد 2025 بمختلف الأقمار الصناعية منها (عرب سات، ونايل سات)

تردد قناة المجد 2025 عبر القمر الصناعي (نايل سات) هو:

التردد هو: 11372

معدل الترميز هو: 27500

الاستقطاب يكون: أفقي

معامل تصحيح الخطأ يكون: 5/6

جودة القناة تكون: HD

تردد قناة المجد 2025 عبر القمر الصناعي (عرب سات) هو:

التردد هو: 12053

معدل الترميز هو: 27500

الاستقطاب يكون: أفقي

معامل تصحح الخطأ يكون: 5/6

جودة القناة تكون: SD

واليكم الخطوات اللازمه لضبط التردد الجديد لقناة المجد للقرأن الكريم 2025

الخطوة الأولى: قم باختيار أيقونة القائمة من خلال جهاز التحكم عن بعد.

الخطوة الثانية: قم باختيار أيقونة التثبيت اليدوي.

الخطوة الثالثة: قم بتحديد القمر الصناعي الذي ترغب به.

الخطوة الرابعة: أدخل البيانات الجديدة للتردد والترميز الصحيح للقناة

الخطوة الخامسة: قم بالضغط على أيقونة البحث.

الخطوة السادسة: بعد انتهاء الجهاز من البحث وإظهار النتيجة المناسبة قم بالضغط على ايقونة حفظ لتثبيت التردد الجديد لقناة المجد للقرآن الكريم2025 لضمان حفظ القناة داخل الجهاز مع قائمة القنوات المحفوظة.

مميزات قناة المجد للقرآن الكريم

تمتاز قناة المجد بالعديد من المميزات مما يجعلها الأفضل لدى المشاهدين ومنها:-

تعزز العلاقة الروحية بين المسلمين والقرآن الكريم من خلال تلاوة القرآن الكريم والبرامج المختلفة التي تحتوي على معلومات دينيه بطريقة مرنه ومحببه.

تقدم دورات في القراءة الصحصحيه منها التجويد لتعليم تلاوة القرآن الكريم بشكل صحيح.

تقدم القناة تلاوة للقرآن الكريم على مدار اليوم مما يجعلها اختيار مناسب للاستماع في مختلف الأوقات في اليوم.

الكريم على مدار اليوم مما يجعلها اختيار مناسب للاستماع في مختلف الأوقات في اليوم. وتقدم برامج تفسيريه للقرآن الكريم لتساعد المشاهدين على فهم آيات القرآن الكريم بشكل صحيح وبسيط.

تقديم برامج تعليمية للأطفال لمساعدتهم على تعليم القيم الدينية وحفظ القرآن الكريم بشكل بسيط ومرح.

ضبط الترددات الحديثة سيمكن المشاهدين من متابعة القرآن الكريم بأعلى دقة وجودة صوت وصورة.