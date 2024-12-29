تردد قناة طيور الجنة Toyor Al Janah 2025 على الأقمار الصناعية المختلفة بجودة HD

تعتبر قناة طيور الجنة من القنوات الشهيرة التي تقدم محتوى موجه للأطفال، بما في ذلك الأناشيد والبرامج التعليمية والترفيهية. في عام 2025، قامت القناة بتحديث تردداتها على الأقمار الصناعية المختلفة لتوفير بث عالي الجودة (HD) للمشاهدين في كافة أنحاء العالم.

كتب محمد سعد – تعتبر قناة طيور الجنة من القنوات الأولي الناجحة والتي حققت نجاح واسع وشهره كبيرة، وتعتبر من اشهر واهم القنوات المهمة الخاصة للأطفال وقناه معروفه وناجحة في جميع أنحاء الوطن العربي، فهي من القنوات التي لها أهمية كبيرة للأطفال لأنها قناة مسليه علي مدار اليوم، حيث أنها قناة تعمل علي أهمية التنمية والمهارة وذكاء الأطفال وهي تقدم الكثير من الأنشطة المتنوعة مثل الأناشيد والأغاني وهي قناه مستمرة في التجديدات لزيادة النجاح لأنها قناه محبوبه للأطفال والكبار وتقدم محتويات ترفيهيه وتعليميه متنوعه ومختلفة قدم محتوي هادف ينمي ذاكره الطفل، والآن من خلال موقعنا هذا نقوم بعرض جميع التردات الجديدة للقناة عبر الأقمار الصناعية. تردد قناة طيور الجنة 2025 علي النايل سات سوف نبين لكم التردد الجديد لقناة طيور الجنة سوف نوضح لحضرتكم التالي. التردد الخاص بالقناة: 11258.

معامل الاستقطاب الخاص بالقناة: افقي.

معدل التميز الجديد هو: 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة: 6\5.

القمر الصناعي: نايل سات.

الجودة للصوت والصورة: HD. تردد قناة طيور الجنه 2025 على عرب سات. تردد قناة طيور الجنة: 11310.

معامل الاستقطاب هو: عمودي.

معدل الترميز لقناة طيور الجنة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة: 4\3.

الجودة: HD طريقه تنزيل تردد قناة طيور الجنة علي جهاز الاستقبال أولا نقوم بالضغط علي قائمة الإعدادات الرئيسية عن طريق الريموت كنترول.

بعد ذلك نقوم بالضغط علي أيقونة التركيب أو التثبيت اليدوي.

ثم نقوم بكتابة البيانات المطلوبة، واختيار القمر الصناعي المناسب لك.

ثم نقوم بالضغط علي أيقونة البحث عن القناة.

وأخيرا نقوم بالضغط علي زر حفظ القناة علي جهاز الاستقبال.

يمكن للمشاهدين الآن ضبط أجهزة الاستقبال على الترددات الجديدة للاستمتاع بمحتوى قناة طيور الجنة بجودة عالية، مما يضمن تجربة مشاهدة مميزة للأطفال.