“تعادل إيجابي”.. نتيجة مباراة توتنهام وولفرهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي على تويتر

شهدت مباراة توتنهام هوتسبير وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم تعادلًا إيجابيًا مثيرًا بين الفريقين. جاءت المباراة مليئة باللحظات الحاسمة والتكتيك المميز، ليتقاسم الفريقان النقاط في لقاء تنافسي.

كتب محمد سعد – نتيجة مباراة توتنهام وولفرهامبتون اليوم، تقام اليوم الأحد المباراة الأخيرة لعام 2024 بين فريقين يعانيان في النصف السفلي من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يستضيف فريق توتنهام هوتسبير نظيره وولفرهامبتون على ملعب توتنهام هوتسبير في لندن، وتأتي هذه المواجهة في ظل ظروف متباينة للطرفين؛ فبينما خسر توتنهام مباراته الأخيرة أمام نوتنغهام فورست بنتيجة 1-0، نجح وولفرهامبتون في تحقيق فوز مثير على مانشستر يونايتد بنتيجة 2-0 في الجولة السابقة.

نتيجة مباراة توتنهام وولفرهامبتون اليوم

توتنهام يفشل في الفوز علي حساب نادي وولفرهامبتون، ويتعادل مع الخصم بهدفين مقابل هدفين في لقاء كان صعب، وسجل الاهداف كلا من : بيتانكور وجونسون، وهوانغ هي تشان ولارسن.

عانى فريق توتنهام من نتائج مخيبة للآمال مؤخرًا تحت قيادة مدربه الأسترالي أنجي بوستيكوغلو، الذي بدأ الموسم بأداء واعد لكنه يواجه الآن تحديات جسيمة، وخسر الفريق أربع مباريات من آخر خمس مواجهات له في الدوري، مما جعله يتراجع إلى النصف السفلي من الترتيب، على الرغم من تسجيله أرقامًا مميزة هجوميًا، حيث يُعد ثاني أفضل فريق هجوميًا في الدوري بعد ليفربول.

تسببت الخسارة أمام نوتنغهام فورست في إحباط جماهير توتنهام، خاصة أن الهدف الوحيد للمباراة سجله أنتوني إلانغا، الذي استفاد من أداء دفاعي متواضع لتوتنهام ورغم تفوق الفريق هجوميًا هذا الموسم، بدا هجومه باهتًا وعاجزًا عن اختراق دفاعات نوتنغهام، التي قادها نيكولا ميلينكوفيتش وموريلو ببراعة.

يدخل توتنهام هذه المباراة بصفوف دفاعية شبه خالية، حيث يفتقد إلى خدمات العديد من لاعبيه بسبب الإصابات والإيقافات، ويغيب دجيد سبنس للإيقاف، بينما يعاني كل من رادو دراغوسين، بن ديفيز، كريستيان روميرو، ميكي فان دي فين، وغيليرمو فيكاريو من إصابات مختلفة، هذا النقص قد يدفع بوستيكوغلو إلى الاعتماد على الشابين ألفي دورينغتون (19 عامًا) وآرتشي غراي (18 عامًا) في قلب الدفاع، أو اللجوء إلى إيف بيسوما كخيار طارئ.

على الجانب الآخر، يعيش وولفرهامبتون فترة من الانتعاش تحت قيادة مدربه الجديد فيتور بيريرا، ونجح الفريق في تحقيق انتصارين متتاليين في الدوري، كان آخرهما فوزًا ثمينًا على مانشستر يونايتد، حيث سجل ماتيوس كونيا هدفًا رائعًا مباشرة من ركلة ركنية، قبل أن يصنع الهدف الثاني لهوانغ هي تشان.

ساعدت هذه الانتصارات وولفرهامبتون على الخروج من منطقة الهبوط مؤقتًا، حيث يحتل الفريق الآن المركز السابع عشر ومع ذلك، تبقى الأوضاع غير مستقرة، حيث يمكن أن يعيد أي تعثر الفريق إلى مراكز الهبوط.

يملك وولفرهامبتون سجلًا إيجابيًا في مواجهاته الأخيرة مع توتنهام، حيث فاز في آخر ثلاث مباريات جمعت الفريقين في الدوري الممتاز، بما في ذلك الانتصارين الموسم الماضي بنتيجة 2-1 في كلتا المباراتين، ويسعى الفريق لمواصلة هذا التفوق وتحقيق فوزه الثالث على التوالي لأول مرة منذ نهاية عام 2023.

تشكيلة توتنهام هوتسبير المتوقعة

حراسة المرمى: فريزر فورستر

الدفاع: بيدرو بورو، آرتشي غراي، ألفي دورينغتون، ديستني أودوجي

خط الوسط: بيرغفال، إيف بيسوما

الهجوم: ديان كولوسيفسكي، جيمس ماديسون، هيونغ مين سون، دومينيك سولانكي

تشكيلة وولفرهامبتون المتوقعة