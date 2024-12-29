“نوتينغهام يتفوق على إيفرتون”.. نتيجة مباراة اليوم في الدوري الإنجليزي على تويتر

حققت مباراة إيفرتون ونوتينغهام فورست اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز إثارة كبيرة، حيث شهدت تفوقًا لفريق نوتينغهام، الذي نجح في تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه.

كتب محمد سعد – نتيجة مباراة ايفرتون ونوتنجهام اليوم، ايفرتون يستضيف نوتينغهام فورست اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز في مواجهة مرتقبة في جوديسون بارك، حيث يترقب عشاق الدوري الإنجليزي الممتاز مواجهة قوية اليوم الأحد، حيث يستضيف فريق ايفرتون نادي نوتنغهام فورست في جوديسون بارك، ضمن الجولة الأخيرة من مباريات عام 2024، وتأتي هذه المباراة في ظل سعي الفريقين لتحقيق أهدافهما الطموحة في الدوري هذا الموسم، وقد بدأ فريق إيفرتون تحت قيادة مدربه شون دايش في تقديم مستويات مقبولة، تشير إلى احتمالية المنافسة على مركز في النصف العلوي من جدول الدوري، ويحتل “التوفيز” حاليًا المركز الخامس عشر برصيد 18 نقطة، بفارق ثلاث نقاط فقط عن منطقة الهبوط، لكنه يبتعد بثماني نقاط عن برايتون صاحب المركز العاشر.

نتيجة مباراة ايفرتون ونوتنجهام اليوم

ايفرتون يفشل في الفوز ضد نادي نوتينغهام فورست، بعد الخساره منه بهدفين دون رد في لقاء كان علي ملعب التوفيز وبين جماهيره، وسجل الأهداف كلا من : كريس وود وجيبس وايت.

شهد الفريق تطورًا ملحوظًا في أدائه خلال ديسمبر، حيث تعادل سلبيًا مع آرسنال وتشيلسي قبل أن يحقق تعادلاً مثيرًا أمام مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد يوم “بوكسينغ داي” في تلك المباراة، نجح المهاجم السنغالي إيليمان نداي في تسجيل هدف التعادل بعد أن كان برناردو سيلفا قد منح السيتي التقدم.

لكن رغم هذا التحسن، يعاني إيفرتون من نقص الفاعلية الهجومية، حيث سجل الفريق تسعة أهداف فقط في ثماني مباريات على ملعبه، وهو معدل ضعيف مقارنة بفرق أخرى في المقابل، يمتلك الفريق دفاعًا قويًا، حيث يعتمد دايش على نهج براغماتي يهدف إلى تأمين النقاط أولًا.

تعاني صفوف الفريق من عدة غيابات مؤثرة، إذ يستمر غياب جيمس غارنر وتيم إيروجبونام حتى بداية العام الجديد بسبب إصابات طويلة الأمد كما أن مشاركة المهاجم الأساسي نداي مشكوك فيها بعد إصابة طفيفة في ربلة الساق، لكنه قد يكون جاهزًا في اللحظة الأخيرة.

من ناحية أخرى، يعود المخضرم آشلي يونغ إلى التشكيلة بعد انتهاء فترة إيقافه، مما يمنح دايش خيارات دفاعية إضافية.

على الجانب الآخر، يعيش نوتينغهام فورست أفضل فتراته منذ سنوات، حيث يحتل المركز الثالث في جدول الدوري برصيد 37 نقطة قدم الفريق أداءً استثنائيًا هذا الموسم بقيادة المدرب البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو، الذي قاد “الأشجار” لتحقيق أربعة انتصارات متتالية في الدوري، وهو ما لم يحدث منذ عام 1995.

آخر انتصارات فورست جاء على حساب توتنهام هوتسبير في مباراة مثيرة على ملعب سيتي غراوند، حيث سجل أنتوني إيلانجا هدف اللقاء الوحيد ليمنح فريقه ثلاث نقاط غالية وبهذا الأداء، أصبح فورست قريبًا من تحقيق رقم قياسي جديد بالفوز بخمس مباريات متتالية في الدوري، إذا نجحوا في التغلب على إيفرتون اليوم.

إلى جانب قوتهم على ملعبهم، يتميز نوتينغهام فورست بأدائه الرائع خارج الأرض جمع الفريق 17 نقطة في تسع مباريات خارجية هذا الموسم، ليصبح ثالث أفضل فريق في الدوري من حيث النتائج خارج ملعبه، بعد تشيلسي وليفربول وكان آخر انتصار للفريق خارج الديار أمام برينتفورد، حيث سجل أولى آينا وإيلانجا هدفي الفوز.

رغم الأداء المميز، يعاني نوتنغهام فورست من عدة غيابات مؤثرة، أبرزها لاعب الوسط رايان ييتس الموقوف بسبب تراكم البطاقات كما يغيب الثنائي إبراهيم سانغاري ودانيلو عن الفريق لفترة طويلة بسبب الإصابات ومن المتوقع أن يعوض إليوت أندرسون غياب ييتس في خط الوسط، إلى جانب نيكولاس دومينغيز.

تشكيلة ايفرتون

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

الدفاع: آشلي يونغ، جيمس تاركوفسكي، جاريد برانثوايت، فيتالي ميكولينكو

خط الوسط: جاك هاريسون، إدريسا غاي، عبد الله دوكوري، أمادو أونانا، دوايت ماكنيل

الهجوم: دومينيك كالفيرت-لوين

تشكيلة نوتنغهام فورست