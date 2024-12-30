“Pixel 9a” بأقل سعر في السعودية.. أداء مذهل ومواصفات استثنائية

هاتف Google Pixel 9a هو الخيار الأمثل لكل من يبحث عن أداء قوي ومواصفات متطورة بسعر معقول. في السعودية، يمكنك الآن الحصول عليه بأفضل الأسعار المتوفرة في السوق.

كتب محمد سعد – يرغب الكثير من محبي الهواتف الذكية بالتعرف على سعر ومميزات هاتف Pixel 9a في السعودية، حيث يعتبر من هواتف شركة جوجل التي أعلنت عنها، وهو يأتي بتصميم أنيق مع كاميرا مميز وأداء جيد من الشركة صهظجغ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

مواصفات هاتف Pixel 9a

يمكن التعرف على مواصفات الهاتف الذي يشغل بال الكثير من الأشخاص من خلال ما نوضحه عبر هذه الفقرة:

يدعم الهاتف شبكات اتصال من الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس، ويدعم تركيب شريحتي اتصال.

يأتي الهاتف بمتانة وجودة الخامات المستخدم في تصنيعه.

يتوفر الهاتف بأكثر من إصدار حيث يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128/256 جيجا بايت، بينما يأتي بذاكرة عشوائية بسعة 12/12 جيجا بايت.

كاميرا الهاتف الأمامية تأتي بدقة 10.5 ميجا بكسل بينما الكاميرا الخلفية مزدوجة تأتي بدقة 50/48 ميجا بكسل.

بطارية الهاتف تأتي بسعة 4700 مللي أمبير ويدعم الهاتف الشحن السريع بقوة 27 واط.

وسائل الأمان والحماية التي يدعمها الهاتف تشمل مستشعر البصمة المدمج في الشاشة.

يأتي الهاتف بصوت استيريو عالي.

مميزات هاتف Pixel 9a

بالإضافة إلى المواصفات التي يأتي بها الهاتف فهو يوفر الكثير من المميزات للمستخدمين الهواتف الذكية والتي منها ما نتعرف عليه من خلال ما يلي:

يأتي الهاتف بتصميم أنيق ومميز من شركة جوجل، كما يتوفر منه ألوان مميزة.

بطارية الهاتف تدوم لفترات طويلة كما يدعم الهاتف الشحن السريع.

شاشة الهاتف كبيرة ذات سطوع عالي.

يتوفر الهاتف بأحدث نظام تشغيل اندرويد 14 مع تحديثات طويلة مستمرة.

كاميرا الهاتف ليست قوية ولكنها تقدم تجربة تصوير مميزة.

سعر هاتف Pixel 9a

يهتم الكثير بالتعرف على سعر الهاتف الذي يتوفر بكل هذه المواصفات والمميزات حيث يكون سعر الهاتف في المملكة العربية السعودية للنسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر 4000 ريال، بينما يكون سعر الهاتف في الخارج لنفس النسخة هو 900 دولار.

شركة جوجل تقوم بطرح الكثير من أنواع الهواتف الذكية التي توفر احتياجات الكثير من الأشخاص، والتي منها هاتف Pixel 9a الذي أصدرته الشركة وهو يأتي بالكثير من المميزات التي يحتاج إليها الكثير من مستخدمي الهواتف في هذا الوقت.

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