الأكثر مبيعاً بأداء وإمكانيات خيالية: جوال Realme 12x ملك الفئة الاقتصادية وسعره في السعودية

يعد جوال Realme 12x من أبرز الخيارات في الفئة الاقتصادية بفضل إمكانياته الرائعة والأداء القوي الذي ينافس الهواتف الأغلى سعراً. في السعودية، حقق الهاتف مبيعات ضخمة بفضل مواصفاته المتميزة وسعره التنافسي الذي يجعله الخيار الأفضل للمستخدمين الباحثين عن قيمة حقيقية.

كتب محمد سعد – قامت شركة ريلمي بالإعلان عن إطلاق هاتفها الجديد Realme 12x، والذي يعتبر من أصغر الهواتف التي انضمت مؤخراً إلى سلسلة ريلمي 12، ومن الجدير بالذكر أن ذلك الهاتف يدعم خدمة شبكات اتصال الجيل الخامس 5G، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى والميزات الكثيرة للغاية، والتي سوف نذكرها لكم بالتفصيل من خلال ذلك المقال حتى تتمكن من الحكم عليه قبل شرائه ظخعغه بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

مواصفات هاتف Realme 12x

المواصفات التفاصيل المعالج ثماني النوة، بتكنولوجيا 6 نانو، من نوع Dimensity 6100+ التخزين 256/ 128 جيجا، رامات 6/ 8 جيجا الكاميرا كاميرا خلفية مزدوجة بجودة 50 ميجا بكسل، 2 ميجا بكسل

كاميرا أمامية بجودة 8 ميجا بكسل الشاشة دقتها HD+، وحجمها 6.67 انش نظام التشغيل Android 14 البطارية 5000 ميللي أمبير

مميزات هاتف Realme 12x

يعتبر ذلك الهاتف من الهواتف الرخيصة التي تقدم دعم تكنولوجيا شبكات الجيل الخامس 5G.

تأتي شاشة الهاتف من نوع IPS LCD، والتي تأتي على شكل الثقب وتدعم معدل التحديث حتى 120 هرتز، ولكن يعيب عليها محدودية سطوعها في ضوء الشمس وانخفاض دقتها.

يأتي الهاتف بتصميم ممتاز مقاوم لقطرات الماء ومضاد للخدوش والصدمات.

يقدم المعالج المدرج في الهاتف أداء مقبول بالنسبة للفئة السعرية التي ينضم لها.

يدعم الهاتف خاصية NFC.

سعة بطارية الهاتف كبيرة للغاية مما يمكنها من العمل على مدار اليوم بشكل جيد، والتي تعتبر من أفضل الأنواع المدرجة في هواتف ريلمي وخصوصاً بالفئة الاقتصادية.

عيوب هاتف Realme 12x

دقة شاشة الهاتف محدودة، وكان من الأفضل أن تكون FHD+.

يعمل مستشعر الجيروسكوب من خلال السوفت وير فقط.

سماعات الهاتف الخارجية من نوع مونو، وكان من المنتظر أن تكون ستريو.

كاميرا الهاتف الأمامية دقتها منخفضة وكان يجب أن تكون أعلى للحصول على صور أفضل.

سعر هاتف Realme 12x

يمكنك الآن الحصول على هاتف Realme 12x في السعودية بسعر 580 ريال

أما عن النسخة الأخرى منه، والتي تأتي بسعة 256 جيجا مع رامات 8 جيجا فإنها متوفرة في السعودية بسعر 680 ريال.

يمكنك الآن الحصول على جوال Realme 12x في السعودية بسعر مناسب، مع ضمان أداء استثنائي وميزات متقدمة تضمن لك تجربة استخدام رائعة.