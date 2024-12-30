بأسعار تناسب الجميع: أحدث هاتف من أوبو Oppo A79 5G بأداء قوي وبطارية ضخمة – مميزاته وأسعاره في السعودية والخليج

أطلقت أوبو هاتفها الأحدث Oppo A79 5G، الذي يقدم أداءً قويًا مع بطارية ضخمة تدوم طويلًا، مما يجعله الخيار المثالي للمستخدمين في السعودية والخليج. مع مواصفاته المتطورة، يقدم الهاتف تجربة استثنائية بأسعار تناسب الجميع.

كتب محمد سعد – أعلنت شركة أوبو عن أحدث هواتفها الذكية Oppo A79 5G، والذي يعد من أرخص الهواتف الداعمة لشبكات الجيل الخامس، الهاتف يأتي بمواصفات مميزة تجعله منافسًا قويًا في فئته السعرية، حيث يتميز بشاشة كبيرة تدعم معدل تحديث 90 هرتز، وبطارية ضخمة بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم للشحن السريع، بالإضافة إلى معالج قوي من نوع Dimensity 6020، وفي هذا المقال سوف نتناول التفاصيل الكاملة حول سعر ومواصفات Oppo A79 5G مع مميزاته وعيوبه هيمشه بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

مواصفات Oppo A79 5G

الهاتف يقدم العديد من المواصفات التي تجعله خيارًا جيدًا لمحبي الهواتف الذكية الاقتصادية:

1. الشاشة

شاشة بحجم 6.72 بوصة بتصميم ثقب الكاميرا الأمامية في المنتصف.

تدعم معدل تحديث 90 هرتز للحصول على تجربة تصفح سلسة.

من نوع IPS LCD، وهي ليست الأفضل مقارنة بشاشات أموليد.

2. المعالج

مزود بمعالج MediaTek Dimensity 6020 ثماني النواة.

دقة تصنيع 7 نانومتر لتحسين الأداء وتقليل استهلاك الطاقة.

3. الكاميرا

كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل للكاميرا الأساسية و2 ميجابكسل للكاميرا الثانوية.

كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل تقدم أداءً مقبولًا ولكن ليست مميزة.

4. البطارية والشحن

بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدوم لفترات طويلة.

دعم تقنية الشحن السريع بقوة 33 واط.

5. الصوتيات

مزود بنظام صوت ستيريو مزدوج للحصول على تجربة صوت غامرة.

6. التخزين والذاكرة

ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.

ذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 8 جيجابايت.

7. شبكات الاتصال

يدعم شبكات الجيل الخامس 5G لسرعات إنترنت فائقة.

عيوب Oppo A79 5G

رغم المزايا العديدة التي يقدمها الهاتف، إلا أنه لا يخلو من بعض العيوب:

دقة الكاميرا الأمامية منخفضة مقارنة بالمنافسين.

إصدار نظام التشغيل قديم نسبيًا.

لا يدعم تصوير الفيديو بجودة 4K.

غياب كاميرا التصوير الواسع.

نوع الشاشة IPS أقل جودة من شاشات AMOLED.

سعر Oppo A79 5G

يتوفر هاتف Oppo A79 5G بأسعار تنافسية تتناسب مع إمكانياته، ويختلف السعر من دولة إلى أخرى:

مصر: 11,825 جنيه للنسخة 128 جيجابايت.

السعودية: 900 ريال.

الإمارات: 881 درهم.

قطر: 874 ريال.

الكويت: 72 دينار.

العراق: 314,400 دينار.

هاتف Oppo A79 5G يقدم مزيجًا جيدًا بين الأداء والسعر، مما يجعله خيارًا مناسبًا لمن يبحث عن هاتف يدعم شبكات الجيل الخامس بسعر اقتصادي، ومع ذلك، إذا كانت أولوياتك هي الكاميرا أو الشاشة عالية الجودة، فقد تحتاج للنظر في خيارات أخرى.

لا تفوت فرصة الحصول على هاتف Oppo A79 5G بسعر مناسب في أسواق السعودية والخليج، مع مميزاته الرائعة التي تضمن لك تجربة استخدام سلسة ودائمة.