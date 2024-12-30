السعودية تعلن رسمياً منح تأشيرة دخول مجانية لأبناء 60 دولة عند الوصول

في خطوة هامة لدعم السياحة وتعزيز الانفتاح الدولي، أعلنت المملكة العربية السعودية عن توفير تأشيرات دخول مجانية عند الوصول لأبناء 60 دولة، مما يسهل زيارتهم للبلاد واستكشاف ثقافتها الغنية ومعالمها السياحية المتنوعة.

كتب محمد سعد – السعودية تفتح أبوابها لأبناء 60 دولة، وتستعد للسماح لهم بدخول المملكة من خلال التأشيرة السياحية التي تم ايقافها خلال موسم الحج، وسيتم استئناف اصدارها بعد شهر من الأن، وذلك وفقاً لإعلان وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب صلجعض بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

واوضح الوزير الخطيب، أن المملكة بدأت في إصدار التأشيرات الإلكترونية بـ 49 دولة في 2019 واختيار هذا العدد لأن هذه الدول تمثل 80% من عدد المسافرين في العالم والإنفاق السياحي وتمت إضافة أكثر من 15 دولة.

الدول المسموح لمواطنيها الحصول على التأشيرة السياحية

الدول المسموح لمواطنيها الحصول على التأشيرة السياحية، هي كالتالي:

(الولايات المتحدة، وكندا، وسويسرا، وآيرلندا، وليختنشتاين، وليتوانيا، وموناكو، وأندورا، وروسيا، ومالطا، والجبل الأسود، وسان مارينو، وأوكرانيا، والمملكة المتحدة، والبرتغال، وبولندا، والنمسا، وبلجيكا، وبلغاريا، ورومانيا، وسلوفاكيا، وكرواتيا، وقبرص، والتشيك، وإسبانيا، والسويد، والدنمارك، وإستونيا، وفنلندا، والنرويج، ولوكسمبورغ، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، وسلوفينيا، وهولندا، وهنغاريا، وأيسلندا، وإيطاليا، ولاتفيا، وبروناي، واليابان، وسنغافورة، وماليزيا، وكوريا الجنوبية، وكازاخستان، والصين (هونغ كونغ وماكاو وتايوان) وأوقيانوسيا، وأستراليا، ونيوزيلندا.)

خطوات الحصول على التأشيرة السياحية

تستقبل السعودية السياح من جميع أنحاء العالم عن طريق نظام تأشيرات الدخول الإلكتروني الذي يسمح بالحصول على تأشيرة زيارة متعددة لغرض السياحة تصل إلى عام كامل وبمدة متواصلة تصل إلى 90 يوماً.

ويمكن الحصول على تأشيرة الزيارة السياحية عن الوصول إلى السعودية من خلال منافذ إصدار التأشيرات في منطقة الجوازات.

كما يمكن التقديم إلكترونياً للحصول على التأشيرة السياحية، وذلك من خلال الخطوات التالية:

• تسجيل الدخول إلى بوابة التأشيرة السياحية الإلكترونية، من هنا. •؛ قدّم على التأشيرة الإلكترونية.

• أنشئ حساباً.

• ادخل إلى صفحة التسجيل.

• فعّل الحساب بواسطة البريد الإلكتروني.

• سجّل الدخول.

• يتم إرسال رمز التحقق إلى بريدك الإلكتروني.

• ادخل الصفحة الرئيسية مرة أخرى.

كم مدة تاشيرة الزيارة السياحية للسعودية؟

في الربع الأخير من عام 2019 بدأت المملكة استقبال الزوار والسياح من خارج المملكة بتأشيرة دخول سارية لعام كامل، تُتيح لهم الإقامة داخل المملكة لمدة أقصاها 90 يوما متواصلة، والتي بدورها ستعمل على إيصال تاريخ المملكة وتراثها وعاداتها العربية الأصيلة لمختلف الثقافات والدول.

رسوم التأشيرة السياحية في السعودية

رسوم التأشيرة الإلكترونية السياحية للمملكة العربية السعودية حوالي 535 ريال سعودي (143 دولارًا أمريكيًا). تغطي هذه التكلفة رسوم الحصول على تأمين صحي كامل طوال فترة إقامة مقدم الطلب في المملكة.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود المملكة لتعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية، وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.