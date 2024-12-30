السعودية تُعلن عن قائمة محظورات جديدة للقادمين بتأشيرة عمرة

أعلنت السلطات السعودية عن قائمة محدثة من المحظورات التي يجب على القادمين إلى المملكة بتأشيرة عمرة الالتزام بها. تهدف هذه التعليمات إلى تنظيم زيارات المعتمرين وضمان الأمن والسلامة العامة داخل المملكة.

كتب محمد سعد – أعلنت وزارة السياحة والآثار عن مجموعة من الضوابط والقواعد الجديدة لتنظيم رحلات العمرة لموسم 1446، في خطوة تهدف إلى تحسين إدارة هذه الرحلات وتعزيز الالتزام بالقوانين المحلية والدولية ويأتي هذا القرار بعد موافقة وزير السياحة والآثار، ويتماشى مع رؤية الوزارة في تقديم خدمات ذات جودة عالية للمعتمرين، مما يسهم في الحد من المخالفات والممارسات غير القانونية تضرنا بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تفاصيل الضوابط الجديدة

تمكنت اللجنة العليا للعمرة والحج من إعداد الضوابط اللازمة لهذا الموسم، ومن المتوقع أن تبدأ رحلات العمرة في شهر سبتمبر الحالي وتتضمن هذه القواعد شروطًا جديدة تهدف إلى تنظيم حركة السفر وتوفير تجربة آمنة للمعتمرين كما تم التركيز على حماية حقوق المعتمرين ومنع التجاوزات المحتملة من الشركات السياحية أو الأفراد الذين ينظمون رحلات بصورة غير قانونية.

رسوم العمرة ومواعيد التوثيق

كشفت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات السياحية، عن تفاصيل الرسوم الجديدة المرتبطة برحلات العمرة وتبدأ الرسوم للبرامج الاقتصادية من 30 ألف جنيه، بينما تصل إلى 45 ألف جنيه للبرامج الأربع نجوم، وقد تتجاوز بعض البرامج الفاخرة 60 ألف جنيه كما تم تحديد مواعيد توثيق عقود وكالات العمرة، حيث يُسمح للشركات المعنية ببدء توثيق عقودها مع الوكلاء المعتمدين.

ضوابط الإقامة

يتضمن النظام الجديد أيضًا ضوابط صارمة للإقامة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث يجب أن تكون أماكن الإقامة معتمدة من السلطات السعودية وتم تحديد الحد الأقصى للمسافة بين أماكن الإقامة والمواقع المقدسة، لضمان سهولة الوصول وراحة المعتمرين.

العقوبات والغرامات

تتضمن التعديلات الجديدة عقوبات صارمة على المخالفين وفي حال ارتكاب الشركات لمخالفات، قد تواجه عقوبة إيقاف النشاط لمدة تصل إلى سنة أما الأفراد أو الشركات التي تنظم رحلات عمرة دون توثيق، فقد تفرض عليهم غرامات تتراوح بين 500 ألف جنيه إلى مليوني جنيه.

يُشدد على جميع المعتمرين الالتزام بالقوانين والتعليمات لضمان أداء المناسك بيسر وسلامة، مع تجنب أي تجاوزات قد تؤثر على الزيارة.