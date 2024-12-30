السعودية تُعلن رسمياً دعم المرأة العاملة بنسبة تصل إلى 50%

في إطار تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في سوق العمل، أعلنت الحكومة السعودية عن برنامج لدعم المرأة العاملة بنسبة تصل إلى 50% من تكاليف معينة. يهدف هذا البرنامج إلى تخفيف الأعباء المالية وتعزيز التوازن بين العمل والحياة الشخصية.

كتب محمد سعد – أعلنت الحكومة السعودية عن مبادرة جديدة تهدف إلى دعم المرأة العاملة في المملكة، حيث تسعى إلى تخفيف الأعباء المالية عليها وتوفير بيئة ملائمة لتوازن حياتها المهنية والعائلية والمبادرة تركز بشكل خاص على توفير دعم مالي مخصص لتغطية جزء من تكلفة مراكز الضيافة للأطفال، مما يتيح للمرأة السعودية فرصة التركيز على عملها مع ضمان رعاية أطفالها في نفس الوقت زحغرط بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

دعم المرأة العاملة في السعودية

في إطار تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل وتحقيق توازن بين المسؤوليات الأسرية والمهنية، أعلنت المملكة العربية السعودية عن مبادرة جديدة تهدف إلى دعم المرأة العاملة من خلال تقديم دعم مالي يعادل حتى 50% من تكلفة مراكز الضيافة للأطفال ويتم تحديد قيمة الدعم بمبلغ يصل إلى 1600 ريال سعودي لكل طفل يقل عمره عن 6 سنوات، مما يساعد الأسر العاملة على تقليل المصاريف المتعلقة برعاية أطفالهم خلال فترة العمل.

تسعى هذه المبادرة إلى تقديم دعم مباشر للمرأة العاملة، مما يخفف عنها عبء التفكير في كيفية رعاية أطفالها أثناء ساعات العمل كما تهدف الحكومة من خلال هذا البرنامج إلى تحقيق توازن أفضل للمرأة بين العمل والحياة الأسرية، وبالتالي تعزيز مشاركتها الفاعلة في سوق العمل السعودي ومن الجدير بالذكر أن هذه المبادرة لا تقتصر فقط على دعم المرأة العاملة مالياً، بل أيضًا توفر لها بيئة ملائمة تساهم في تحقيق أهدافها المهنية.

شروط استحقاق دعم المرأة العاملة

أوضحت الحكومة السعودية مجموعة من الشروط التي يجب أن تلتزم بها المرأة الراغبة في الاستفادة من الدعم المخصص وتتضمن هذه الشروط ما يلي:

يجب أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية. ينبغي أن لا يتجاوز الدخل الأساسي للمرأة مضافًا إليه بدل السكن مبلغ 8000 ريال سعودي. يجب أن تكون المرأة العاملة مسجلة في التأمينات الاجتماعية. يجب أن تتراوح الفئة العمرية للمرأة بين 18 و65 عامًا. يمكن للمرأة تسجيل أي عدد من الأطفال، ولكن يجب ألا يتجاوز عمر الطفل 6 سنوات.

يعكس هذا الدعم التزام المملكة بتمكين المرأة وتحقيق أهداف رؤية 2030 من خلال تعزيز مشاركتها الاقتصادية والاجتماعية.