مرسوم سلطاني هام في سلطنة عُمان يشمل جميع السكان

أصدر السلطان مرسوماً سلطانياً هاماً يخص جميع سكان سلطنة عُمان، يتناول موضوعاً حيوياً يمس حياة المواطنين والمقيمين على حد سواء. يأتي هذا المرسوم في إطار حرص القيادة على تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد.

قام السلطان هيثم بن طارق بإصدار العديد من القرارات هذا العام، وهذه القرارات تأتي في إطار حرص السلطان على الارتقاء بالسلطنة بشكل عام، حيث أن القانون الخاص بالبصمات الحيوية من أهم القوانين التي نص عليها هذا العام وفي ما يأتي تفاصيل هذا المرسوم خغشغف بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

ما هي البصمات الحيوية

البصمات الحيوية هي نمط فريد من الخصائص الحيوية في جسم الإنسان، مثل الملامح الوجهية والعيون والأصابع والصوت ونمط الكتابة، حيث يتم استخدام هذا النمط في التعرف على الأفراد والتحقق من هويتهم، وهي فعالة جدًا في حماية الأمن والحفاظ على الخصوصية، تشمل البصمات الحيوية أيضًا البصمة الوراثية، وبصمة الأصابع بالكفوف، وبصمة الوجه، وبصمة العين.

هذه الخصائص مميزة وقابلة للقياس، وتستخدم في العديد من التطبيقات مثل نظم الأمان والتحقق من الهوية في المطارات والمؤسسات الأخرى.

المادة الأولى في قانون البصمات الحيوية

تنص المادة الأولى على قانون هام أصدر من خلال السلطان هيثم بن طارق، وهو ضرورة العمل بقانون البصمات الحيوية بشكل إلزامي.

المادة الثانية من قانون البصمات الحيوية

المادة الثانية من قانون البصمات الحيوية تنص على أن المفتش العام للشرطة والجمارك سيقوم بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، هذا يعني أنه سيتم تحديد الإجراءات والتفاصيل التنظيمية المتعلقة بتطبيق القانون من خلال لائحة يقوم بإصدارها المفتش العام.

المادة الثالثة يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه، أما عن المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يعكس هذا المرسوم التزام سلطنة عُمان بتعزيز رفاهية السكان وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بما يتماشى مع رؤيتها المستقبلية.