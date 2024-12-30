جرير تُخفض سعر سامسونج Galaxy A55 5G بخصم 11% وهدايا مميزة

إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي يجمع بين الأداء المميز والسعر المناسب، فإن مكتبة جرير تقدم عرضًا لا يُفوت على هاتف سامسونج Galaxy A55 5G. الهاتف متاح الآن بخصم 11% مع مجموعة من الهدايا الجذابة، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمحبي التقنية.

كتب محمد سعد – تقدم مكتبة جرير السعودية خلال الشهر الحالي العديد من العروض والخصومات والتي تضمنت تخفيض مميز على سعر سامسونج A55 5G، حيث يعد هذا الإصدار أحد أفضل إصدارات شركة سامسونج التي حققت مبيعات عالية بفضل مميزاته، إذ يأتي بمزيج رائع من المعدن والزجاج مع معالج ثماني النواة، بالإضافة إلى الكاميرا التي تدعم التصوير الليلي مع توضيح أدق التفاصيل، وخلال السطور التالية سنستعرض سعر ومواصفات سامسونج A55 في جرير طزذظث بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

سعر سامسونج A55 5G جرير

تشمل عروض جرير الحالية خصم حصري وغير مسبوق على الهاتف الأكثر مبيعًا سامسونج A55، حيث يأتي الهاتف في العرض باللون الجليدي، ذاكرة تخزين 256 جيجا بايت مع ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجا رام؛ بخصم يصل إلى 11‎%‎ ليسجل 1,303 ريالًا بدلًا من 1,477 ريال، ويتضمن العرض هدايا بقيمة 188 ريال سعودي بالإضافة إلى 24 شهر ضمان من المصنع.

طريقة شراء هاتف سامسونج A55 بالتقسيط من جرير

تتيح مكتبة جرير للعملاء ميزة الشراء بالتقسيط تسهيلًا عليهم في اقتناء المنتجات والاستفادة من العروض والخصومات المقدمة، إذ يمكن اقتناء هاتف Samsung Galaxy A55 بقسط شهري يبدأ من 325 ريال، وذلك عن طريق اختيار مزود الخدمة المناسب ثم النقر على تقديم الطلب :

مواصفات سامسونج A55 5G

يقدم هذا الإصدار من سامسونج العديد من المزايا للمستخدم بفضل مواصفاته المميزة، والتي تأتي على النحو التالي:

شرائح الاتصال شريحتين إتصال من النوع الـ Nano Sim وزن الهاتف 213 جرام الشاشة من النوع سوبر أموليد.

بمساحة 6.6 إنش.

الجودة 1080×2340 بكسل.

معدل التحديث 120 هرتز.

السطوع 1000 شمعة. المعالج من النوع Exynos 1480 بتكنولوجيا 4 نانو معالج الرسوم من النوع Xclipse 530 الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجا بكسل الكاميرا الخلفية تأتي بكاميرا ثلاثية: الكاميرا الأولى بدقة 50 ميجا بكسل.

الكاميرا الثانية بدقة 12 ميجا بكسل.

الكاميرا الثالثة بدقة 5 ميجا بكسل.

الفلاش أحادي من النوع ليد. البطارية 5000 مللي أمبير + تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط نظام التشغيل وواجهة المستخدم أندرويد 14 + واجهة سامسونج One UI 6.1

لا تفوت فرصة اقتناء هاتف سامسونج Galaxy A55 5G بسعر مخفض وهدايا رائعة. توجه الآن إلى أقرب فرع من مكتبة جرير أو استمتع بالتسوق عبر الإنترنت لتأمين عرضك قبل نفاده.