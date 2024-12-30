سيارة نيسان التيما 2024: التكنولوجيا المتطورة والتصميم العصري بأسعار تنافسية في السعودية

كشفت نيسان عن سيارتها الجديدة التيما 2024، التي تجمع بين التكنولوجيا المتطورة والتصميم العصري، لتقدم تجربة قيادة استثنائية. السيارة أصبحت متوفرة الآن في السعودية بأسعار تنافسية ومواصفات تلبي تطلعات عشاق السيارات. في هذا التقرير، نستعرض أبرز مميزات السيارة وأسعارها في السوق السعودي.

كتب محمد سعد – السيارات أصبحت جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، حيث تقدم لمستخدميها تجربة تنقل مريحة وآمنة، ومع تزايد المنافسة في سوق السيارات، فإن كل موديل جديد يسعى لتقديم مزيج من الأداء القوي، والتكنولوجيا المتطورة، والتصميم العصري رعننج بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

نيسان التيما 2024

في هذا السياق، تأتي ‘نيسان التيما’ نص فل موديل 2024 كخيار مميز للمستهلكين الذين يبحثون عن سيارة تجمع بين الفخامة والأداء العملي بأسعار معقولة.

مواصفات نيسان التيما

تتميز ‘نيسان التيما’ 2024 بمحرك 4 أسطوانات يولد قوة 188 حصانًا، ما يضمن أداءً قويًا وموثوقًا في مختلف الظروف، ومع ناقل حركة أتوماتيكي CVT، تقدم السيارة تجربة قيادة سلسة للغاية، في حين يسهم نظام الدفع الأمامي في تحقيق استقرار القيادة على مختلف أنواع الطرق.

السعر والمواصفات العامة

كما كشف المختص في مجال السيارات عبد الرحمن الخالدي، فإن سعر ‘نيسان التيما’ نص فل موديل 2024 يبلغ حوالي 116.150 ألف ريال سعودي، شاملة للضريبة. يعتبر هذا السعر منافسًا للغاية بالنظر إلى الميزات العديدة التي تقدمها السيارة في هذه الفئة.

التصميم الخارجي والمزايا

تأتي ‘نيسان التيما’ 2024 بتصميم عصري وأنيق يتضمن العديد من المزايا مثل فتحة السقف، ومقدمة مزودة بإضاءات LED، إضافة إلى جنوط مقاس 19 بوصة التي تضفي على السيارة طابعًا رياضيًا، كما تتميز السيارة برادار لتحديد المسار ونقاط العمياء، بالإضافة إلى إشارات في المرايا لتعزيز الأمان أثناء القيادة.

التكنولوجيا والراحة داخل السيارة

من داخل السيارة، يتمتع السائق والركاب براحة استثنائية بفضل مقاعد قماشية مريحة، مع إمكانية تعديل كرسي السائق كهربائيًا. كما تتميز السيارة بتقنية الدخول والتشغيل الذكي، بالإضافة إلى شاشة ملاحة تساعد في التوجيه، وكاميرا خلفية تسهل ركن السيارة. كما توفر المرايا الداخلية خاصية التعتيم لراحة أكبر أثناء القيادة الليلية.

الأمان والتقنيات الحديثة

أمان السائق والركاب يأتي في مقدمة أولويات ‘نيسان التيما’ 2024، حيث تحتوي السيارة على نظام مثبت للسرعة، ورادار لتحديد المسار، بالإضافة إلى فتحات تكييف ومنافذ طاقة للركاب، كما تقدم السيارة ميزة مثبت مقاعد الأطفال لضمان سلامة العائلات.

نيسان التيما 2024 تأتي لتعيد تعريف الفخامة والأداء في عالم السيارات. إذا كنت تبحث عن سيارة تجمع بين التقنية الحديثة والتصميم الأنيق، فإن هذه السيارة هي الخيار الأمثل.