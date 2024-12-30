هاتف Realme GT 6: عملاق الذكاء الاصطناعي بإمكانيات جبارة وكاميرا بدقة مذهلة

ريلمي تطلق هاتفها الجديد Realme GT 6 بتقنيات مبتكرة وإمكانيات قوية تضعه في صدارة الهواتف الذكية لعام 2024. يتميز الهاتف بخاصية الذكاء الاصطناعي AI التي تُحسن الأداء وتُعزز تجربة المستخدم، بالإضافة إلى كاميرا خلفية فائقة الدقة تتيح لك التقاط صور احترافية بكل سهولة.

كتب محمد سعد – أعلنت شركة ريلمي عن هاتف العملاق Realme GT 6 المعتمد على خاصية الذكاء الاصطناعي AI، بالإضافة إلي المواصفات والإمكانيات الجبارة التي تفوق الخيال والمتواجدة بالشاشة الرهيبة أموليد كيرف بدقة 1 .5K بتردد 120 هيرتز مع السطوع العالي الذي يصل إلي 6000 شمعة، كما يتميز الهاتف بالكاميرا الخلفية الثلاثية الرهيبة ذات الدقة العالية فى صور وتصوير الفيديوهات لمشاركة أهم اللحظات السعيدة مع الأصدقاء والأسرة وحفظها على مساحة التخزين الكبيرة التي يمتلكها الهاتف 512 جيجا بايت، وللتعرف على كافة مواصفات هاتف Realme GT 6 فعليك متابعة السطور القادمة تظجعل بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

مواصفات وأداء هاتف Realme GT 6

يمتلك هاتف Realme GT 6 إمكانيات ومواصفات عالية الجودة والتي بها ينافس باقي الهواتف الذكية الأخري من نفس النوع، حيث تتمثل مواصفات الهاتف على الآتي:

المواصفات التفاصيل المعالج معالج ثماني النواة Snapdragon 8s Gen 3 تكنولوجيا 4 نانو من شركة كوالكم والذي يقدم أداءا قويا أثناء الاستخدام RAM يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية بسعة 12/16 جيجا رام الكاميرا الخلفية كاميرا خلفية ثلاثية بدقة عالية بسعة 50+50+8 ميجا بكسل للحصول على صورة وتصوير فيديو ذات جودة فائقة الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 32 ميجا بكسل مساحة التخزين مساحة تخزين كبيرة لحفظ وتخزين بيانات كثيرة بسعة 256/512 جيجا بايت الشاشة شاشة مقاس 6.78 بوصة بدقة 2780*1264 مع دعم الدولبي فيجن والـ HDR10+ مع سطوع عالي يصل إلي 6000 شمعة تصوير الفيديوهات الهاتف يدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K والتصوير بجود FHD بدقة 1080 بكسل والتصوير بجودة HD بدقة 720 بكسل شبكات الاتصال يدعم شبكات الجيل 2G,3G,4G,5G شريحة الاتصال يدعم تركيب شريحتين اتصال من نوع Nano SIM الحماية الهاتف يدعم البصمة والتعرف على الوجه نظام التشغيل أندرويد 14 البطارية 5500 مللي أمبير والتي تصمد طوال اليوم دون التوقف أثناء الاستخدام خاصية الـ NFC يدعم مع خاصية الاتصال اللاتلامسي والـ IR Blaster

مميزات موبايل Realme GT 6

يمتلك موبايل Realme GT 6 العديد من المميزات التي تجعله رائد بين فئاته من نفس النوع، وتتمثل هذه المميزات على الآتي:

المعالج الذي يقدم أداءا قويا أثناء الاستخدام بالنسبة للسعر من معالج SD 8s Gen 3 بالإضافة إلي غرفة تبريد كبيرة للحفاظ على حرارة المعالج.

الكاميرات الجبارة التي تقدم تجربة تصويرية ممتازة، بالإضافة إلي تصوير الفيديو بجودة 4K@60Fps دولبي فيجن.

الهاتف يدعم خاصية الـ AI لحذف العناصر الغير مطلوبة بالصور بعد تصويرها.

البطارية العملاقة مع الشحن السريع بقوة 120 واط.

الشاشة أموليد الرهيبة من ناحسة الدقة والألوان مع سطوع 6000 شمعة.

مساحة التخزين الكبيرة .

سعر هاتف Realme GT 6

يأتي سعر الهاتف فى مصر للنسخة 256 جيجا بايت مع 12 جيجا رام بسعر 24000 جنيه، بينما تأتي سعر النسخة 512 جيجا بايت مع 16 جيجا رام بسعر 29000 جنيه.

السعر فى السعودية للنسخة 256 جيجا بايت مع 12 جيجا رام بسعر 1950 ريال.

السعر فى الإمارات للنسخة 256 جيجا بايت مع 12 جيجا رام بسعر 1650 درهم.

هاتف Realme GT 6 يقدم توازنًا مثاليًا بين الأداء القوي والتصميم الأنيق. استمتع بتجربة تقنية متطورة وكاميرا استثنائية مع هذا الإصدار الرائد من ريلمي.