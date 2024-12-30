جامعة الشارقة في الإمارات تعلن عن وظائف شاغرة لأعضاء هيئة التدريس في تخصصات متعددة

فرصة ذهبية للالتحاق بإحدى أرقى الجامعات في الإمارات! أعلنت جامعة الشارقة عن حاجتها إلى أعضاء هيئة تدريس مميزين للانضمام إلى فريقها الأكاديمي في تخصصات متنوعة. إذا كنت تبحث عن فرصة مهنية في بيئة تعليمية متميزة، فإن هذه الفرصة قد تكون المناسبة لك.

كتب محمد سعد – تعلن جامعة الشارقة، بدولة الامارات العربية المتحدة، عن حاجتها إلى أعضاء هيئة التدريس، وعلى الراغبين في الحصول على جامعة الشارقة، الدخول على موقع جامعة الشارقة، من خلال شبكة الانترنت، والتقديم الآن بفظيس بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

التخصصات المطلوبة في وظائف جامعة الشارقة

أعضاء هيئة التدريس كلية الاتصال

أستاذ مساعد/أستاذ مشارك في الانتاج الاعلامي- الاتصال الجماهيري

أعضاء هيئة التدريس كلية العلوم الصحية

أستاذ مساعد/أستاذ مشارك/أستاذ في التمريض- التمريض

مساعد/أستاذ مشارك/أستاذ في أمراض النطق واللغة- العلاج الطبيعي

أعضاء هيئة التدريس كلية طب الأسنان

أستاذ مساعد / أستاذ مشارك في جراحة الفم- قسم صحة الفم والقحف الوجهي

طريقة التقديم على وظائف جامعة الشارقة

وعلى الراغبين في الحصول على وظائف جامعة الشارقة، الدخول على موقع جامعة الشارقة، من خلال شبكة الانترنت، والتقديم الآن، من خلال هذا الرابط.. اضغط هناااااا.

لا تفوتوا فرصة الانضمام إلى جامعة الشارقة والمساهمة في تطوير التعليم العالي في الإمارات. بادروا بالتقديم الآن لتحقيق طموحاتكم الأكاديمية والمهنية.