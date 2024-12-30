هاتف Samsung Galaxy A54 5G: تصميم فاخر ومواصفات مذهلة بسعر مغري في السعودية والإمارات

سامسونج تواصل التألق مع هاتفها Galaxy A54 5G الذي يجمع بين التصميم الفاخر والمواصفات المميزة. يتميز الهاتف بمقاومته للماء وبطاريته العملاقة التي تدوم طويلًا، ليكون الخيار الأمثل لعشاق التكنولوجيا. تعرف على تفاصيل هذا الإصدار الرائع وسعره المغري في السعودية والإمارات.
كتب محمد سعد – يمثل هاتف Samsung Galaxy A54 5G قفزة نوعية في سلسلة A من سامسونج، حيث يمنح التصميم الأنيق والمواد المستخدمة عالية الجودة للهاتف مظهرًا فخمًا يتحدى الموبايلات الأخرى الرائدة، كما يعتبر الأداء العام للهاتف ممتاز بفضل المعالج الجديد والكفاءة العالية للبطارية، والكاميرات الأمامية والخلفية تقدم صورًا عالية الجودة في ضوء منخفض أو مرتفع، وشاشة AMOLED الرائعة تجعل تجربة الاستخدام ممتعة للغاية عند متابعة فيديوهات، ومع ذلك فإن غياب بعض الميزات مثل الشاحن في العلبة ومعدل شحن أسرع قد يزعج بعض المستخدمين طغواخ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
هاتف Samsung Galaxy A54 5G
يشكل سامسونج جلاكسي A54 5G منافسًا قويًا في سوق الهواتف الذكية المتوسطة، فهو يجمع بين الميزات التي يبحث عنها المستخدمون في هذه الفئة مثل الأداء القوي، والشاشة المميزة، والتصميم الجذاب، وعند مقارنة A54 بالعديد من الموبايلات السابقة من سلسلة A فإنه يقدم تحسينات ملحوظة في جميع الجوانب تقريبًا، ومع ذلك فإن ارتفاع درجة حرارة الهاتف أثناء الألعاب قد يمثل مشكلة لبعض المستخدمين، وبشكل عام إذا كنت تبحث عن هاتف متكامل بأسعار على قد الإيد فإن Samsung Galaxy A54 5G يستحق أن تفكر به.
مواصفات هاتف Samsung Galaxy A54 5G
حرصنا على توضيح كافة المميزات التفصيلية من مزايا أساسية واضافية للموبايل في الجدول التالي:
|المواصفات
|التفاصيل
|خاصية الـ NFC
|يدعم
|الشريحة
|يدعم شريحتين من نوع Nano Sim
|الشبكات
|يدعم شبكات 2G، 3G، 4G، 5G
|الأبعاد والوزن
|158.2×76.7×8.2 ملم، وزن 202 جرام
|الخامات
|ظهر زجاجي محمي بجوريلا الجيل الخامس
|مقاومة الماء والغبار
|شهادة IP67 (حتى 1 متر لمدة 30 دقيقة)
|الشاشة
|6.4 إنش Super AMOLED، دقة FHD+ (1080×2340 بكسل)، 403 بكسل/إنش، معدل تحديث 120Hz، سطوع 1000 شمعة، HDR10+، حماية جوريلا الجيل الخامس
|الذاكرة
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|المعالج
|Exynos 1380 بتكنولوجيا 5 نانو، معالج رسومي Mali-G68 MP5
|الكاميرا الأمامية
|32 ميجا بكسل، فتحة عدسة F/2.2
|الكاميرا الخلفية
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|تصوير الفيديو
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|الصوت
|ميكروفون إضافي لعزل الضوضاء
|الواي فاي
|a/b/g/n/ac/6، يدعم Dual-band وWi-Fi Direct
|البلوتوث
|إصدار 5.3، يدعم A2DP وLE
|الملاحة
|GPS، يدعم GLONASS, GALILEO, BDS
|الأمان
|مستشعر بصمة مدمج بالشاشة، خاصية Face Unlock
|المستشعرات
|التسارع، القرب (سوفت وير)، البوصلة، الجيروسكوب
|منفذ USB
|Type-C، يدعم OTG
|البطارية
|5000 مللي أمبير، شحن سريع بقوة 25 واط
|النظام
|أندرويد 13، واجهة One UI 5.1
|الألوان
|الأبيض، الأخضر، الأسود، البنفسجي
سعر موبايل سامسونج جلاكسي A54 5G
|الدولة
|الإصدار
|السعر
|السعودية
|128 جيجا + 8 جيجا رام
|1050 ريال
|السعودية
|256 جيجا + 8 جيجا رام
|1200 ريال
|الإمارات
|128 جيجا + 8 جيجا رام
|1000 درهم
|الإمارات
|256 جيجا + 8 جيجا رام
|1150 درهم
وتختلف الأسعار بطبيعة الحال من دولة لأخرى، فضلا عن السعة لأحد النسختين.
هاتف Samsung Galaxy A54 5G يقدم مزيجًا مثاليًا بين الأداء العالي والسعر المناسب. لا تفوت فرصة اقتنائه والاستمتاع بتجربة تقنية لا تضاهى.
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