أحدث مواصفات وأسعار هاتف Redmi Note 14 الجديد في الكويت

أطلقت شركة شاومي هاتفها الجديد Redmi Note 14 الذي يتميز بمواصفات تقنية متطورة وسعر تنافسي يناسب الجميع. الهاتف يأتي بتصميم أنيق وأداء قوي، مما يجعله خيارًا مثاليًا لعشاق التكنولوجيا في الكويت. تعرف على أبرز مواصفات الهاتف وأسعاره في الأسواق الكويتية.

كتب محمد سعد – تعتبر هواتف شاومي واحدة من الهواتف الذكية التي تنال إعجاب الكثير من العملاء، حيث تجمع ما بين التصميم الراقي والمواصفات القياسية، ومن أبرزها هاتف Redmi note 14 الذي يعد من الهواتف الصينية ذات الفئة المتوسطة، والتي أتيحت للشراء في بداية ديسمبر الجاري 2024، حيث تم إطلاقه بالإضافة إلى هاتف Redmi note 14 pro، وهاتف Redmi note 14 pro Plus، اللذان يجمعان ما بين الأناقة والمواصفات المميزة التي تجذب الجميع إليها خدقيف بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

هاتف Redmi note 14

اهتمت الشركة بإصدار هاتف ريلمي note 14 صاحب التصميم العصري، والذي يتميز بمواصفات قياسية، تجمع ما بين الجودة العالية، والمعالج القوي، والكاميرا ذات المواصفات الممتازة، ومن أهم تلك المميزات ما يلي:

صمم الهاتف بشاشة من نوع أموليد بقياس 6.67 بوصة، وذلك بدقة FHD مزود بمعدل تحديث 120 هرتز.

بينما الكاميرا الخلفية قد زودت بدقة 50 ميجا بكسل، والثانية بدقة 8 ميجا بكسل ، بينما الثالثة تكون بدقة 2 ميجا بكسل، وذلك من أجل التقاط الصور المقربة و الواضحة.

أما بالنسبة للكاميرا الأمامية فقد زودت بدقة 20 ميجا بيكسل.

ويأتي المعالج من النوع دينستي 7025 الترا، وذلك من النوع ميدياتك ثماني النواة.

كما زود الشاشة بمعيار حماية Corning Gorilla Glass 5 من أجل المحافظة على الهاتف من الخدوش والكسر.

كذلك زود الهاتف بوجود بصمة ومستشعر مدمج في الشاشة ليصبح فتح الشاشة أسرع وأمان أكثر.

وبالنسبة للمساحة التخزينية فقد جاءت بسعة 128 و 256 جيجابايت و 6 و 8 جيجا رام.

بالإضافة إلى نظام التشغيل الذي زود بواجهة أندرويد 14 مع واجهة شاومي الجديدة Hyper OS 0.1.

والبطارية بسعة تسجل نحو 5100 مللي أمبير وتدعم إمكانية الشحن السريع، وذلك بقوة 45 واط.

سعر هاتف Redmi note 14

وفيما يتعلق بأسعار هاتف Redmi note 14 من شركة شاومي فقد تم طرحه خلال الفترة الماضية في الأسواق بسعر 212 دولار أمريكي وذلك لنسخة 128 جيجابايت، مع حوالى 6 جيجا رام.

في حين أن سعر النسخة من 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام من هاتف ريلمي note 14 قد سجلت نحو 248 دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يتم طرح الهاتف قريبا في الأسواق المحلية والعالمية.

إذا كنت تبحث عن هاتف يجمع بين الأداء الرائع والسعر المناسب، فإن Redmi Note 14 الجديد هو الخيار الأمثل. احصل عليه الآن من أقرب المتاجر في الكويت واستمتع بتجربة تقنية متميزة.