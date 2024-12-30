الداخلية الكويتية تُعلق التأشيرات الإلكترونية لـ53 دولة: التفاصيل الكاملة

في خطوة مفاجئة، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية تعليق إصدار التأشيرات الإلكترونية للمسافرين من 53 دولة. القرار يأتي ضمن إجراءات تنظيمية جديدة تستهدف تحسين آليات الدخول وضمان الامتثال للقوانين. تابع معنا أبرز تفاصيل هذا القرار وأثره على المسافرين.

كتب محمد سعد – أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن تعليق خدمة التأشيرة الإلكترونية مؤقتًا . يهدف هذا التطوير إلى تحسين النظام وتجربة الزوار بشكل عام، وسيؤثر على مواطني 53 دولة كانوا يستخدمون المنصة الإلكترونية للحصول على التأشيرات قبل السفر إلى الكويت ضبنغغ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

وأوضحت الوزارة أن هذا التعليق جزء من مبادرة شاملة لتطوير نظام التأشيرات الإلكترونية. على الرغم من عدم تحديد موعد معين لاستئناف الخدمة، طمأنت الوزارة الزوار بأن الخيارات البديلة للتأشيرات متاحة خلال هذه الفترة.

يشمل التعليق المؤقت مواطني الدول التالية:

أندورا، أستراليا، النمسا، بلجيكا، بوتان، بروناي، بلغاريا، كمبوديا، كندا، كرواتيا، قبرص، التشيك، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، جورجيا، ألمانيا، اليونان، هونغ كونغ، المجر، آيسلندا، أيرلندا، إيطاليا، اليابان، لاوس، لاتفيا، ليختنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورغ، ماليزيا، مالطا، موناكو، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، بولندا، البرتغال، رومانيا، سان مارينو، صربيا، سنغافورة، سلوفاكيا، سلوفينيا، كوريا الجنوبية، إسبانيا، السويد، سويسرا، تركيا، أوكرانيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، الفاتيكان.

خيارات التأشيرات البديلة للزوار

لتيسير السفر للزوار خلال فترة تعليق التأشيرة الإلكترونية، حددت الكويت خيارات تأشيرة بديلة:

1. تأشيرة زيارة برعاية مقيم كويتي

يمكن للزوار التقديم للحصول على تأشيرة زيارة برعاية مقيم كويتي، شركة، أو فندق. يتطلب ذلك تقديم مستندات الرعاية والموافقة من إدارة الهجرة الكويتية.

2. تأشيرة المقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي

يمكن لمقيمي دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في مهن محددة الحصول على تأشيرة عند الوصول، بشرط استيفاء معايير إضافية تختلف حسب المهنة والجنسية.

3. تأشيرة عمل

للراغبين في السفر للعمل، يمكن للشركات الكويتية تقديم طلب تأشيرة عمل. يتطلب التقديم تقديم مستندات مثل خطاب دعوة وإثبات النشاط التجاري في الكويت.

التأثير والخطوات التالية للزوار

على الرغم من أن تعليق خدمة التأشيرة الإلكترونية مؤقتًا قد يسبب بعض الإزعاج، تؤكد الحكومة الكويتية التزامها بتحسين كفاءة وقابلية استخدام نظام التأشيرات. يُشجع الزوار على استكشاف الخيارات البديلة المتاحة وضمان تجهيز جميع المستندات اللازمة قبل السفر

يبقى القرار محل اهتمام المسافرين والدول المعنية، مع توقعات بإجراءات جديدة في المستقبل. تابعوا تحديثاتنا لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع.