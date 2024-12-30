الداخلية الكويتية تُصدر قرارًا بشأن تصريح قيادة المركبة الإلكتروني للمقيمين عبر تطبيق “هويتي” و”سهل”

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن إطلاق خدمة جديدة تتيح للمقيمين استخراج تصريح قيادة المركبة الإلكتروني بسهولة عبر تطبيقي “هويتي” و”سهل”. هذا القرار الوزاري يأتي في إطار جهود الحكومة لتبسيط الإجراءات وتعزيز التحول الرقمي في الخدمات الحكومية.

كتب محمد سعد – نشرت الجريدة الرسمية “الكويت اليوم” القرار الوزاري رقم 2815 لسنة 2024 في شأن قانونية التعامل مع تصريح قيادة المركبة للمقيمين الصادر “الكترونيّاً” .ع� ثظمتن بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة �

ونص القرار على أن يعتد بتصريح قيادة مركبة للمقيمين الصادر من خلال تطبيقي هويتي وسهل وموقع وزارة الداخلية من قبل جميع الجهات في الدولة ويتعين العمل بموجبه في كل المعاملات الحكومية وغير الحكومية وللاستدلال على وجوده وصلاحية سريانه.

وجاء في مادته الثانية، «على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره».

مع هذه الخطوة الجديدة، تسعى الداخلية الكويتية لتسهيل حصول المقيمين على الخدمات الإلكترونية بسرعة وكفاءة. حمل التطبيق الآن واستفد من هذه الخدمة المميزة.