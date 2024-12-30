جامعة الشرقية في سلطنة عُمان تعلن عن وظائف شاغرة لأعضاء هيئة التدريس: محاضر، أستاذ مشارك، وأستاذ مساعد

أعلنت جامعة الشرقية في سلطنة عُمان عن حاجتها إلى أعضاء هيئة تدريس لشغل وظائف أكاديمية في تخصصات مختلفة تشمل محاضر، أستاذ مشارك، وأستاذ مساعد. تُعد هذه الفرصة مثالية للمهتمين بالمجال الأكاديمي والراغبين في الانضمام إلى مؤسسة تعليمية مرموقة. آخر موعد للتقديم هو 9 يناير.

كتب محمد سعد – تعلن جامعة الشرقية، بدولة بسلطنة عمان عن حاجتها إلى أعضاء هيئة التدريس في 17 تخصصا، وعلى الراغبين في الحصول على وظائف جامعة الشرقية، الدخول على موقع جامعة الشرقية، عبر شبكة الانترنت والتقديم متاح الآن، على أن يتم غلق باب التقدم في 9 يناير المقبل كرعيص بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

التخصصات المطلوبة في وظائف جامعة الشرقية

أستاذ مساعد في الإدارة

أستاذ مساعد في المحاسبة والمالية

أستاذ مساعد في نظم المعلومات

أستاذ مساعد في إدارة السجلات والمحفوظات

أستاذ مشارك/مساعد في هندسة البيئة/الطاقة

أستاذ مساعد / محاضر في الإدارة (دوام جزئي)

أستاذ مشارك/مساعد في الأمن السيبراني

أستاذ مساعد / محاضر في المحاسبة والمالية (دوام جزئي)

أستاذ مساعد / محاضر في نظم المعلومات وتحليلات الأعمال (دوام جزئي)

أستاذ مساعد / محاضر في إدارة السجلات والمحفوظات (دوام جزئي)

أستاذ مساعد / محاضر في الهندسة المدنية والإنشاءات (دوام جزئي)

أستاذ مساعد / محاضر في الهندسة الإلكترونية (دوام جزئي)

أستاذ مساعد في القانون (دوام جزئي)

مساعد باحث في الهندسة الكهربائية – خلايا الوقود والآلات الكهربائية (بكالوريوس/ماجستير/دكتوراه)

مساعد باحث في الهندسة الكهربائية – خلايا الوقود والآلات الكهربائية (طالب جامعي)

مساعد باحث في الهندسة الكهربائية – خلايا الوقود والآلات الكهربائية (فني مختبر)

مساعد باحث (المحاسبة والمالية)

طريقة التقديم على وظائف جامعة الشرقية

على الراغبين في الحصول على وظائف جامعة الشرقية، الدخول على موقع جامعة الشرقية عبر شبكة الانترنت، والتقديم على وظائف جامعة الشرقية من خلال هذا الرابط.. اضغط هناااااااااااا.

إذا كنت تبحث عن فرصة للعمل في بيئة أكاديمية مميزة، فإن جامعة الشرقية تمنحك هذه الفرصة الفريدة. لا تتردد في تقديم طلبك قبل الموعد النهائي.