أسعار ومواصفات لكزس GX 2024 في سلطنة عُمان: الفخامة والقوة بتفاصيل مذهلة

تُعد لكزس GX 2024 واحدة من أفخم سيارات الدفع الرباعي التي تجمع بين التصميم الراقي والأداء القوي. السيارة تقدم ميزات متطورة تلبي احتياجات عشاق السيارات الفاخرة في سلطنة عُمان. تعرف على أبرز المواصفات التقنية والتصميمية بالإضافة إلى الأسعار في السوق العُماني.

كتب محمد سعد – حياكم الله في موقع مستعمل نعرض لكم جميع مواصفات سيارة لكزس GX 2024 هي سيارة SUV فاخرة متوسطة الحجم تنتجها لكزس ، قسم السيارات الفاخرة في تويوتا ييذطا بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تشتهر بإمكانياتها على الطرق الوعرة وميزاتها الفاخرة.

يرجى إعلامي بالمعلومات المحددة التي تبحث عنها حول Lexus GX ، وسيسعدني تقديم المزيد من المساعدة لك.

تشتهر لكزس GX بمزيجها من الفخامة والقدرة على القيادة على الطرق الوعرة والموثوقية. تتميز بهيكل هيكل على إطار ، مشابه للشاحنة التقليدية ، مما يمنحها المتانة والمتانة. يسمح هذا البناء أيضًا لـ GX بالتعامل مع التضاريس الوعرة بشكل أفضل من سيارات الدفع الرباعي أحادية الهيكل.

مواصفات سيارة لكزس جي اكس 2024 LEXUS GX

سعة المحرك 4.6 لتر أقصي قوة 301 عزم الدوران 329 ناقل حركة اتوماتيك

أبعاد سيارة لكزس جي اكس 2024 LEXUS GX

الطول:4.880

العرض:1.885

الإرتفاع:1.625

قاعدة العجلات:2.61

المواصفات الخارجية سيارة لكزس جي اكس 2024 LEXUS GX

يُظهر التصميم الخارجي لسيارة لكزس GX مظهرًا جريئًا ومميزًا ، مع الشبك المغزلي المميز للعلامة التجارية ، والمصابيح الأمامية LED الأنيقة ، والخطوط القوية.

داخل المقصورة ، توفر GX بيئة رحبة وفاخرة ، مع مواد عالية الجودة ، ومقاعد مريحة ، ومزايا تقنية متقدمة.

الهيكل على الإطار الموجود أيضًا أسفل LX 600.

ويتميز بتعليق أمامي مزدوج الترقوة وإعداد متعدد الوصلات في الخلف. يعتمد الطراز الجديد على نظام التوجيه الإلكتروني ، والذي تدعي لكزس أنه يوفر إحساسًا متزايدًا بالتوجيه على الطرق الوعرة والوعرة. يعد التعليق المتغير المتكيف مع المخمدات النشطة أحد الخيارات.

المواصفات الداخلية لكزس جي اكس 2024 LEXUS GX

في الداخل ، تبدو لوحة عدادات GX الجديدة أكثر حداثة من ذي قبل – ولا عجب بالنظر إلى أن GX السابقة كانت موجودة منذ أكثر من عقد من الزمان. تهيمن مجموعة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة ونظام معلومات ترفيهي بشاشة تعمل باللمس مقاس 14.0 بوصة على رؤية السائق ، وتعمل الشاشة التي تعمل باللمس على تشغيل أحدث نظام معلومات ترفيهي لكزس مع أوامر صوتية محسّنة. يتحكم مزيج من اثنين من المقابض المادية والأزرار الحساسة للمس في نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) ، وهناك مفاتيح وأزرار في الكونسول المركزي بالقرب من ناقل الحركة لنظام الدفع الرباعي وأنماط القيادة والأقفال التفاضلية.

تأتي المقصورة الداخلية بشكل قياسي بجلد صناعي وستتوفر بجلد شبه أنيلين في الحواف العلوية ، بينما تتميز المقصورة الداخلية بلمسات من الجلد المدبوغ الأخضر الجذابة على المقاعد.

مواصفات الترفيه لكزس جي اكس 2024 LEXUS GX

تأتي جميع طرازات GX مزودة بنظام معلومات ترفيهي مقاس 14.0 بوصة مع Apple CarPlay اللاسلكي و Android Auto وشاشة قياس رقمية منفصلة مقاس 12.3 بوصة يمكن إعادة تكوينها لإظهار مجموعة متنوعة من المعلومات للسائق. تأتي معظم الطرز مزودة بستة منافذ USB-C في جميع أنحاء الداخل ، لكن الطرز Overtrail و Overtrail + تحصل على أربعة فقط ؛ لوحة شحن الهاتف الذكي اللاسلكية اختيارية. يعد نظام الاستريو المكون من 10 مكبرات صوتًا قياسيًا ولكن يمكن لعشاق الموسيقى الترقية إلى نظام الصوت المحيطي Mark Levinson المكون من 21 مكبرًا.

مواصفات الامان لكزس جي اكس 2024 LEXUS GX

تأتي GX مزودة بميزات مساعدة السائق التي يمكن أن تساعدك على تجنب الحوادث. تشتمل معدات السلامة على الكبح الآلي في حالات الطوارئ ، واكتشاف المشاة ، والتحذير من مغادرة المسار. لمزيد من المعلومات حول نتائج اختبارات التصادم الخاصة بـ GX ، قم بزيارة مواقع ويب الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) ومعهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة (IIHS). تشمل ميزات السلامة الرئيسية ما يلي: نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ القياسي مع الكشف عن المشاة تحذير قياسي للمغادرة مع المساعدة في الحفاظ على الحارة مثبت السرعة التكيفي القياسي مع ميزة تمركز الممر

سعر سيارة لكزس جي اكس 2024 LEXUS GX

لم يتم الإعلان عن سعر سيارة جي اكس 2024 لكم من المتوقع ان يصل $59,775 ويختلف من فئة للاخري

تبدأ الفئات بدرجات Premium و Premium + ، ومن المفترض أن تضيف طرازي Luxury و Luxury + المزيد من المعدات (لم تُفصِّل لكزس الميزات المتوفرة حسب القطع حتى الآن). سيتم توفيرها إما بمقاعد الصف الثاني أو كراسي القبطان. تضيف Overtrail ترقيات على الطرق الوعرة وتأتي مع تعديلات مرئية أخرى ، في حين أن Overtrail + ستأتي بميزات إضافية تتناسب مع الطراز Luxury

إذا كنت تبحث عن سيارة تجمع بين الفخامة والأداء العالي، فإن لكزس GX 2024 تُعد خيارًا مثاليًا. لا تفوت فرصة استكشاف هذا الطراز المميز في سلطنة عُمان.