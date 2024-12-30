وظائف حكومية مميزة للنساء في قطر 2025: الشروط وخطوات التقديم

في إطار دعم تمكين المرأة في سوق العمل، أعلنت الجهات الحكومية في قطر عن فتح باب التقديم لمجموعة من الوظائف المميزة للنساء لعام 2025. هذه الوظائف توفر فرصًا مثالية لتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية. تعرف على الشروط، خطوات التقديم، والرابط المباشر لبدء رحلتك المهنية.

كتب محمد سعد – شهدت قطر تحولات كبيرة في مجال تمكين المرأة وتعزيز دورها في مختلف قطاعات العمل، بما في ذلك القطاع الحكومي، وأصبحت النساء جزءاً أساسياً من القوى العاملة في المؤسسات الحكومية، حيث تساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية الوطنية وتعزيز الابتكار والتميز بطضظح بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

التقديم على وظائف حكومية في قطر للنساء

عبر اتباع الخطوات التالية يمكن للنساء التقديم على الوظائف الحكومية في دولة قطر:

زيارة صفحة وظائف حكومية في قطر للنساء .

الضغط على رابط الخدمة المرفق في الصفحة.

الضغط على خيار التسجيل من أجل إنشاء حساب جديد.

اختيار التسجيل عبر نظام التوثيق.

إنشاء حساب على نظام التوثيق الوطني عبر اتباع التعليمات التالية: اختيار نوع الحساب: المواطنون القطريون والمقيمون أو الزوار والمستخدمون من خارج دولة قطر. كتابة رقم الهاتف المحمول المسجل باسم الشخص الراغب في التسجيل للمواطنين والمقيمين أو عنوان البريد الإلكتروني للزوار. كتابة رقم البطاقة الشخصية. النقر على مربع التحقق، ثم الضغط على خيار استمر. إدخال البيانات الشخصية المطلوبة. اختيار كلمة مرور قوية. اتباع التعليمات من قبل النظام.

العودة إلى منصة كوادر.

إدخال رقم الهاتف الذي تم التسجيل به.

إنشاء كلمة مرور قوية على الموقع.

كتابة البيانات المطلوبة مثل: الجنسية. الاسم الثلاثي. الجنس. تاريخ الميلاد. رقم الهاتف. عنوان البريد الإلكتروني. عنوان السكن. الحالة الاجتماعية. الجنسية. المؤهل العلمي.

رفع الوثائق والمستندات المطلوبة.

النقر على خيار التسجيل.

تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم.

الانتقال إلى قسم الوظائف.

اختيار فلترة البحث عن الوظائف الحكومية.

مراجعة كافة الشواغر المتاحة.

التقديم على الوظيفة المناسبة.

رابط التقديم على وظائف حكومية في قطر للنساء

تتيح هذه الخدمة إمكانية تقديم النساء على الوظائف الحكومية في قطر، وذلك من خلال الرابط التالي:

رابط الموقع: https://www.kawader.gov.qa

لا تفوتي هذه الفرصة المميزة للانضمام إلى الوظائف الحكومية في قطر لعام 2025. ابدئي الآن باتباع الخطوات المعلنة وتأكدي من تقديم طلبك في الوقت المحدد.