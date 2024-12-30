تقنية

اكتشف مواصفات وسعر هاتف Honor X9c في قطر: أداء مذهل ومميزات خيالية

اكتشف مواصفات وسعر هاتف Honor X9c في قطر: أداء مذهل ومميزات خيالية
اكتشف مواصفات وسعر هاتف Honor X9c في قطر: أداء مذهل ومميزات خيالية
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بواسطةمحمد سعد آخر تحديث

يُعد هاتف Honor X9c من أبرز الإصدارات الحديثة التي تجمع بين الأداء القوي والتصميم الأنيق. الهاتف يأتي بمواصفات تقنية مبتكرة ومميزات خيالية تلبي احتياجات عشاق التكنولوجيا. تعرف على أبرز المميزات وسعر الهاتف في الأسواق القطرية.

كتب محمد سعد – هل أنت من عشاق الألعاب أو منشئي المحتوى؟ إذا كان الأمر كذلك، فإن Honor X9c هو الهاتف الذي تبحث عنه . مع معالج قوي وذاكرة وافرة، هذا الهاتف قادر على تشغيل الألعاب الثقيلة وتسجيل مقاطع الفيديو بدقة عالية بسلاسة.  اامنف بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة ;

مميزات جوال Honor X9c في قطر:

من المزايا العديدة التي يتمتع بها الهاتف ما يلي:

معلومات اساسية
ماركة شرف
نموذج إكس 9 سي
حالة متوفر
تاريخ الافراج عنه 2024، نوفمبر
جسم
أبعاد 162.8 × 75.5 × 8 مم (6.41 × 2.97 × 0.31 بوصة)
وزن 189 جرام (6.67 أونصة)
الألوان أرجواني تيتانيوم، أسود تيتانيوم، سماوي يشم
مادة الجسم
بطاقات SIM شريحتي SIM (Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج)
الماء والغبار مقاوم للماء والغبار IP65M
عرض
مقاس 6.78 بوصة
يكتب AMOLED، 1B لون، 120 هرتز، 1200 شمعة (الذروة)
القرارات 1220 × 2652 بكسل، نسبة 19.5:9
مؤشر أسعار المنتجين كثافة 437 نقطة في البوصة
اللمس المتعدد نعم
حماية
الشبكات
2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – الشريحة 1 والشريحة 2
3G HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
4G شبكة ال تي اي
5G جنوب أفريقيا/وكالة الأمن القومي
سرعة HSPA، LTE-A، 5G
جي بي آر إس نعم
حافة نعم
آلة تصوير
ثلاثية خلفية 108 ميجا بكسل، f/1.8، (واسعة)، 1/1.67 بوصة، PDAF، OIS5 ميجا بكسل، f/2.2، (زاوية واسعة للغاية)
سمات فلاش LED، بانوراما، HDR
الفيديوهات 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية
أمام 16 ميجا بكسل، فتحة عدسة f/2.5، (واسعة) 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية
الأجهزة
نظام التشغيل أندرويد 14، Magic OS 8
مجموعة الشرائح كوالكوم SM6450 سناب دراجون 6 الجيل الأول (4 نانومتر)
وحدة المعالجة المركزية ثماني النواة (4×2.2 جيجاهرتز Cortex-A78 و 4×1.8 جيجاهرتز Cortex-A55)
وحدة معالجة الرسوميات ادرينو 710
كبش 8 جيجابايت / 12 جيجابايت
تخزين 256 جيجابايت / 512 جيجابايت
فتحة البطاقة لا
بطارية
يكتب لي بو
سعة 6600 مللي أمبير
قابلة للإزالة غير قابلة للإزالة
وقت التحدث غير متاح
تعليق غير متاح
الشحن 66 واط سلكي
الشحن اللاسلكي سلكي عكسي
الموارد المشتركة
صوت مكبر الصوت نعم مقبس 3.5 ملم لا
أجهزة الاستشعار بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بصري)، مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة
بلوتوث 5.1، A2DP، LE
نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي اس) نعم، مع A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS
USB USB Type-C 2.0، OTG
واي فاي Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، ثنائي النطاق، Wi-Fi Direct

سعرجوال honor x9c في قطر:

1,150 ريال قطري. 

Honor X9c يقدم مزيجًا مثاليًا من الأداء المتطور والسعر المناسب. لا تفوت فرصة اقتنائه لتجربة تقنية رائعة تلبي جميع تطلعاتك.

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سعر Honor X9c في قطر
مميزات Honor X9c
مواصفات Honor X9c
هواتف قطر 2024.
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