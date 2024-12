قطر تُعلن عن عقود عمل جديدة: فرص مميزة للتقديم الآن

أعلنت دولة قطر عن فتح باب التقديم لعقود عمل جديدة في مختلف القطاعات، مما يتيح فرصًا واعدة للراغبين في الانضمام إلى سوق العمل القطري. إذا كنت تبحث عن وظيفة تضمن لك الاستقرار والامتيازات، فإن هذه العقود توفر لك الفرصة لتحقيق طموحاتك المهنية.

كتب محمد سعد – قطر تعلن عن عقود عمل 2024 | قدم الآن على واحدة من أفضل الفرص للعمل بالخارج براتب مجزي وتوفير التأمين الصحي ولكثير من المميزات التي تجعلها وظيفة من افضل الوظائف . كما التقديم مجاني، لذا قدم الآن هصطرر بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

الدولة

قطر

المدينة

الدوحة.

اسم الفندق

Four Seasons at The Pearl Qatar

شرح الوظيفة

المُسمى الوظيفي: جرسون المشروبات والطعام.

عقود عمل في قطر وهي عن طريق العمل في فندق عالمي يوفر لك بيئة عمل عالمية وتطوير مهاراتك المهنية وخبراتك، كما توفر لك هذه الفرصة ترقيتك والحصول على مراكز أفضل في العمل. كما يوفر لك راتب شهري مجزي والكثير من المميزات.

كما تسمح لك بالحصول على تصريح الإقامة في قطر التي تتميز بتوفير بنية تحتية حديثة ومرافق سكنية فاخرة، إلى جانب استقرار أمني عالٍ وموقع استراتيجي في منطقة الخليج العربي.

تقدم قطر مجموعة من الخدمات المتميزة مثل مراكز التسوق الفاخرة، الفنادق العالمية، والمطاعم المتنوعة، فضلاً عن رواتب مرتفعة وامتيازات مثل الإقامة المجانية والتأمين الصحي.

كما تتمتع بتنوع ثقافي غني، ونظام صحي متطور، وفرص تعليمية من جامعات عالمية، ما يجعلها وجهة مثالية للمقيمين.

رغم الطقس الحار في الصيف، توفر قطر العديد من المرافق المكيفة التي تعزز من الراحة وجودة الحياة.

نحن نبحث عن موظفين يتبنون القاعدة الذهبية ويؤمنون بمعاملة الآخرين كما يحبون أن يعاملوا.

نبحث عن أفراد لديهم شغف بالتميز ويظهرون هذا الحماس في كل ما يفعلونه. وتتضمن المهام الرئيسية لعقود العمل في قطر:

توفير تجربة طعام احترافية تتوافق مع معايير فورسيزونز.

مسح الجداول وإعادة تعيينها بسرعة ودقة.

العمل كجزء من فريق الأطعمة والمشروبات لتقديم خدمة استثنائية.

ضمان تقديم الخدمة بجودة وكفاءة ومودة.

القدرة على العمل في عطلات نهاية الأسبوع والليالي والعطلات.

الدول المتاحة للتقديم

معظم دول العالم متاح لها التقديم على عقود العمل في قطر.

ملاحظات

لا يوجد حد أقصي للعمر.

لا تحتاج شهادة لغة للتقديم.

مميزات عقود العمل

تتميز عقود العمل في قطر 2024 بـ :

توفير تصريح العمل بقطر. راتب شهري مجزي. تأمين صحي. الإقامة المجانية. توفير الوجبات. تذاكر الطيران. إجازة سنوية مدفوعة الأجر. ليالي مجانية في فنادق الفورسيزونز. العمل والتدريب في بيئة عمل عالمية.

شروط التقديم

للتقديم على فرصة عقود العمل في قطر 2024 يجب أن:

شهادة أو دبلوم في إدارة الفنادق مفضل.

إجادة اللغة الإنجليزية أساسية.

إجادة اللغة العربية ميزة إضافية.

شخصية منفتحة ونهج عملي.

الملفات المطلوبة

سيرة ذاتية

كيفية التقديم عقد العمل في قطر 2024؟

للتقديم على عقود العمل في قطر بنفسك:

قم بالتقديم على عقد العمل من هنا. ثم قم برفع سيرتك الذاتية وملء بياناتك.

آخر موعد للتقديم

مفتوح الآن لحين اكتمال العدد.

لا تفوت هذه الفرصة للانضمام إلى سوق العمل القطري المزدهر. ابدأ الآن بخطوة نحو مستقبل مهني مشرق من خلال تقديم طلبك عبر القنوات الرسمية.