شروط جديدة للحصول على الإقامة الخضراء في الإمارات للوافدين

أعلنت الإمارات عن شروط جديدة للحصول على الإقامة الخضراء للوافدين، والتي تهدف إلى تسهيل إقامة الأفراد والعائلات وتوفير مزايا عديدة. تتضمن هذه الشروط تعديلات تهدف إلى تعزيز استقطاب الكفاءات والمستثمرين. تعرف على التفاصيل الكاملة حول المتطلبات والإجراءات للحصول على الإقامة الخضراء.

كتب محمد سعد – حددت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، 4 شروط لمنح الإقامة الخضراء للعامل المهاري، ضمن منظومة التأشيرات المطورة، رزنزت بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة

حيث تمنح الهيئة الأجنبي تصريح إقامة للعمل بدون ضامن أو صاحب عمل في الدولة، من فئة العمالة الماهرة، وفق التصنيف المهني والمعايير المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتوطين .

وأضافت الهيئة، أنه يشترط لإصدار تصريح الإقامة الخضراء للعامل المهارى استيفاء 4 شروط تشمل «أن يحصل على تصريح عمل في الدولة، بموجب عقد عمل ساري المفعول في الدولة، ويكون من فئة العمالة الماهرة في المستوى المهني الأول أو الثاني أو الثالث، من تصنيف المهن المعتمد لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين،

وأن يكون الحدّ الأدنى للمستوى التعليمي بكالوريوس أو ما يعادلها، وألا يقل الراتب الشهري عن 15 ألف درهم، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية».

الإقامة الخضراء تفتح آفاقًا جديدة للوافدين في الإمارات، مما يجعلها فرصة مثالية للاستقرار والاستفادة من التسهيلات المقدمة. تابع التفاصيل وابدأ في تجهيز طلبك الآن.