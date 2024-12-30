مقارنة شاملة بين مواصفات وأسعار iPhone 13 و iPhone 14 في الكويت

إذا كنت تفكر في شراء هاتف آيفون جديد، فقد تحتار بين iPhone 13 و iPhone 14، خاصة مع الاختلافات البسيطة والمميزات التي يقدمها كل منهما. في هذا التقرير، نقدم لك مقارنة شاملة بين مواصفات وأسعار الهاتفين في الكويت لتساعدك على اتخاذ القرار الأنسب.

كتب محمد سعد – من خلال التقرير التالي نناقش الفرق بين ايفون 13 و 14 عن طريق عرض أبرز الاختلافات بين الهاتفين، من ناحية الشكل والأداء والكاميرات والبطارية والصوت والسعر، حيث يتساءل البعض حول مواصفات ايفون 14 الجديد وهل يستحق الشراء أم الإبقاء على أيفون 13 الذي لا يزال معروضاً للبيع في متجر Apple بسعر مخفض . شنبجذ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة ;

عقب نزول ايفون 14 ، يبدوا للوهلة الأولى أنه متطابقاً إلى حد كبير مع ايفون 13، إلا أنّ هناك الكثير من الاختلافات والترقيات الملحوظة، بما في ذلك مستشعر الكاميرا الرئيسي الأكبر والأكثر وإشراقاً، وميزات الأمان مثل Crash Detection، و Emergency SOS عبر القمر الصناعي.

كما أعطت شركة أبل تشكيلة أيفون الجديدة لهذا العام عن طريق الاستغناء عن طراز iPhone Mini، وبدلاً من ذلك يتواجد هاتف آيفون 14 بحجم 6.1 بوصة و وآيفون 14 بلس بحجم 6.7 بوصة.

الفرق بين ايفون 13 و 14 من ناحية السعر

يبدأ سعر هاتف آيفون 14 القياسي من 799 دولار، وعلى الرغم من إطلاق هاتف آيفون 13 بنفس السعر 799 دولار، إلأ أنه تم تخفيض هذا السعر الآن إلى 699 دولار مع وصول الهاتف الجديد.

كما يأتي سعر هاتف آيفون 14 بلس بسعر 899 دولار أي يزيد بـ 100 دولار عن آيفون 14، في حين يبلغ سعر هاتف iPhone 13 mini الآن 599 دولار.

مقارنة المواصفات بين ايفون 13 و 14

الفرق بين ايفون 13 و 14

الشاشة

في هاتف آيفون 14 قياس 6.1 بوصة Super Retina XDR OLED (2532×1170)، وفي هاتف آيفون 13 قياس 6.1 بوصة Super Retina XDR OLED (2532×1170).

سطوع الشاشة

أقصى سطوع للشاشة في كلا الهاتفين آيفون 13 و 14 هو 1200 شمعة (HDR).

المعالج

المعالج في آيفون 14 هو شريحة A 15 Bionic مع وحدة معالجة رسومات خماسية النواة، بينما المعالج في آيفون 13 شريحة A 15 Bionic مزودة بمعالج رسومات رباعي النواة.

الكاميرا

الكاميرات الخلفية في آيفون 14 تأتي بـ 12 ميجابيكسل رئيسية (f1.5)، 12 ميجا بكسل فائقة الاتساع (f2.4).

الكاميرات الخفلية في آيفون 13 تأتي بـ 12 ميجا بيكسل رئيسية (f1.6)، 12 ميجا بكسل فائقة الاتساع (f2.4).

بالنسبة للكاميرا الأمامية لهاتف آيفون 14 فهي كاميرا True Depth بدقة 12 ميجابكسل (f1.9) مع ضبط تلقائي للصورة.

أمّا الكاميرا الأمامية لهاتف آيفون 14 فهي كاميرا True Depth بدقة 12 ميجابكسل (f2.2).

عمر البطارية

يصل عمر البطارية في آيفون 14 إلى أكثر من 20 ساعة من تشغيل الفيديو، بينما يصل عمر البطارية في آيفون 13 إلى 19 ساعة من تشغيل الفيديو.

الألوان

جاء هاتف آيفون 14 مع ألوان: (الأزرق- الأرجواني- الأحمر- ضوء النجوم- منتصف الليل)، بينما جاءت ألوان آيفون 13 بـ: (الأزرق- الوردي- الأحمر- الأخضر- منتصف الليل).

الحجم

جاء كلا الهاتفين آيفون 14 و 13 بحجم = 5.8 × 2.8 × 0.3 بوصة، في حين جاء هاتف آيفون 14 بلس 21% حجم شاشة أكبر 6.3 × 3.1 × 0.3 بوصة.

الوزن

يزن هاتف آيفون 14 = 6.07 أوقية.

يزن هاتف آيفون 13 = 6.14 أوقية.

اختيار الهاتف الأنسب يعتمد على احتياجاتك وميزانيتك. استمتع بتجربة فريدة مع iPhone 13 أو iPhone 14، وكلاهما يوفر أداءً متميزًا وتصميمًا أنيقًا يناسب جميع التطلعات.