موعد صرف معاشات في مصر يناير 2025 وخطوات الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم عبر موقع التأمينات

تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف معاشات شهر يناير 2025 للمستحقين، مع توفير خدمة الاستعلام عن قيمة المعاش إلكترونيًا. يمكن الآن للمستفيدين معرفة تفاصيل المعاش باستخدام الاسم عبر الموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية. في هذا المقال، نقدم لك موعد الصرف والخطوات التفصيلية للاستعلام عن المعاش بسهولة.

كتب محمد سعد – زيادة المعاشات من اكثر المواضيع تداولاً بين المواطنين والذين قاموا بالبحث علي الكثير من المواقع للتأكد من زيادة المعاشات مع بداية السنه الجديدة بسبب سوء الأحوال الاقتصادية وارتفاع الأسعار و زيادة المعاشات سوف تصل إلى 15% ويمكن للمواطنين صرف معاشاتهم من أماكن كثيره دون الحاجة للذهاب للتأمينات الاجتماعية، بالإضافة سوف يتم إعطاء اجازه لموظفين البنوك بمناسبه انتهاء السنه المالية للبنوك لذلك يتساءل معظم الناس عن صرف معاشاتهم فنحن سوف نقدم إليكم موعد صرف معاشات شهر يناير 2025 .

موعد صرف معاشات شهر يناير 2025

نحن نقدم لكم الآن موعد صرف معاشات شهر يناير 2025 وسوف يتم صرف المعاشات يوم 1 من كل شهر ميلادي ويمكن للمواطنين صرف معاشاتهم من أماكن كثيره وسوف نعرض إليكم في هذا المقال معظم الأماكن التي يمكن الصرف منها وهي :

يتم صرفها من البنوك المصرية.

ومن ماكينات الصراف الالي في الطرق.

ومن مراكز البريد المصري في جميع المحافظات.

ومعظم منافذ فوري تتيح صرف المعاشات.

خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم

الدخول للموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من خلال هذا الرابط. ثم قم باختيار صاحب معاش ثم تجد خيارات واضحه للمستفيدين من المعاشات. ومن بعد ذلك اختر التأمينات الاجتماعية. ثم قم بكتابه البيانات المطلوبة بشكل صحيح. ثم اضغط علي كلمه استعلام.

زيادة المعاشات في يناير 2025

تم رفع الحد الأدنى والأقصى للمعاشات والاشتراك التأميني ومن ثم نعرض إليكم ذلك: