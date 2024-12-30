موعد صرف معاشات في مصر يناير 2025 وخطوات الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم عبر موقع التأمينات

كتب محمد سعد – زيادة المعاشات من اكثر المواضيع تداولاً بين المواطنين والذين قاموا بالبحث علي الكثير من المواقع للتأكد من زيادة المعاشات مع بداية السنه الجديدة بسبب سوء الأحوال الاقتصادية وارتفاع الأسعار و زيادة المعاشات سوف تصل إلى 15% ويمكن للمواطنين صرف معاشاتهم من أماكن كثيره دون الحاجة للذهاب للتأمينات الاجتماعية، بالإضافة سوف يتم إعطاء اجازه لموظفين البنوك بمناسبه انتهاء السنه المالية للبنوك لذلك يتساءل معظم الناس عن صرف معاشاتهم فنحن سوف نقدم إليكم موعد صرف معاشات شهر يناير 2025 .
موعد صرف معاشات شهر يناير 2025
نحن نقدم لكم الآن موعد صرف معاشات شهر يناير 2025 وسوف يتم صرف المعاشات يوم 1 من كل شهر ميلادي ويمكن للمواطنين صرف معاشاتهم من أماكن كثيره وسوف نعرض إليكم في هذا المقال معظم الأماكن التي يمكن الصرف منها وهي :
- يتم صرفها من البنوك المصرية.
- ومن ماكينات الصراف الالي في الطرق.
- ومن مراكز البريد المصري في جميع المحافظات.
- ومعظم منافذ فوري تتيح صرف المعاشات.
خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم
- الدخول للموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من خلال هذا الرابط.
- ثم قم باختيار صاحب معاش ثم تجد خيارات واضحه للمستفيدين من المعاشات.
- ومن بعد ذلك اختر التأمينات الاجتماعية.
- ثم قم بكتابه البيانات المطلوبة بشكل صحيح.
- ثم اضغط علي كلمه استعلام.
زيادة المعاشات في يناير 2025
تم رفع الحد الأدنى والأقصى للمعاشات والاشتراك التأميني ومن ثم نعرض إليكم ذلك:
- سيتم رفع قيمه الحد الأدنى لمن يٌصرف له اقل من 1500 جنيه مصري إلي 1500جنيه مصري اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025.
- وسوف يتم رفع قيمه الحد الأقصى لـ 11,600 جنيه مصري بدلاً من 10,080 جنيه مصري.
- كما يتم رفع قيمه الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2,300 جنيه مصري بدلاً من 2,000 جنيه مصري.
- ورفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 14,500 جنيه مصري بدلاً من 12,600 جنيه مصري، وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2025.
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