أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024 في الأسواق المحلية

تشهد أسواق مواد البناء اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024 استقرارًا نسبيًا في أسعار الحديد والأسمنت، مع تفاوت طفيف في الأسعار بين التجار والمستهلكين. إذا كنت تخطط لشراء مواد البناء، تابع معنا تفاصيل الأسعار وأهم التغيرات في الأسواق المحلية.

كتب محمد سعد – في تلك الفترة الذي يهتم فيها عدد كبير من سكان المدن والتجار والمستثمرين بأسعار الحديد والأسمنت شاهد اليوم الإثنين الموافق 30 ديسمبر 2024 ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الحديد في الأسواق، ومع تراجع ملحوظ في أسعار الأسمنت داخل الأسواق، وتختلف الأسعار في مصر باختلاف أسماء الشركات المنتجة للحديد والأسمنت حيث تختلف الشركة عن الأخرى في السعر وجودة إنتاج الحديد، كما أن من الصعب توقع أسعار الحديد المسلح للشهر القادم بسبب عد استقرار الاقتصاد في مصر في تلك الفترة الحالية ربما يواجه انخفاض في الأسعار أو ارتفاع. أسعار الحديد اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024 إليكم أسعار الحديد اليوم الإثنين الموافق 30 ديسمبر 2024 في الأسواق في مختلف الشركات: سعر حديد (عز) اليوم في الأسواق يكون: 39773 جنيه مصري.

سعر طن حديد (السويس) اليوم في الأسواق يكون: 39.000 جنيه مصري.

سعر طن حديد (المراكبي) اليوم في الأسواق يكون: 41.000 جنيه مصري.

سعر طن حديد (بشاي) اليوم في الأسواق يكون: 41.000 جنيه مصري.

سعر طن حديد (العشري) اليوم في الأسواق يكون: 37.500 جنيه مصري.

سعر طن حديد (الجيوشي) اليوم في الأسواق يكون: 39.000 جنيه مصري.

سعر طن حديد (الاستثماري) اليوم في الأسواق يكون: 37662 جنيه مصري.

سعر طن حديد (الجارحي ) اليوم في الأسواق يكون: 38.000 جنيه مصري.

سعر طن حديد (العتال) اليوم في الأسواق يكون: 38.000 جنيه مصري.

سعر طن حديد (المعادي) اليوم في الأسواق يكون: 36.500 جنيه مصري.

سعر طن حديد ( مصر ستيل) اليوم في الأسواق يكون: 37.000 جنيه مصري.

سعر طن حديد (المصريين) اليوم في الأسواق يكون: 38.500 جنيه مصري.

سعر طن حديد (بيانكو) اليوم في الأسواق يكون: 34.500 جنيه مصري.

سعر طن حديد (سرحان) اليوم في الأسواق يكون: 35.700 جنيه مصري. أسعار الأسمنت اليوم الإثنين الموافق 30 ديسمبر 2024 في الأسواق سعر طن أسمنت (الرمادي) اليوم في الأسواق يكون: 2945 جنيه مصري.

سعر طن أسمنت (النصر) اليوم في الأسواق يكون: 1960 جنيه مصري.

سعر طن أسمنت ( الشركة العربية) اليوم في الأسواق يكون: 2000 جنيه مصري.

سعر طن أسمنت ( العسكري) اليوم في الأسواق يكون: 1950 جنيه مصري.

سعر طن أسمنت ( السويس) اليوم في الأسواق يكون: 2000 جنيه مصري.

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