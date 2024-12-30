سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024: السوق الرسمية والسوداء

يواصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اهتمام الكثيرين خاصة مع حركة السفر والتجارة. اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024، نستعرض أسعار الصرف في البنوك المصرية والسوق السوداء، بالإضافة إلى القيمة الحالية لمبلغ 5000 ريال سعودي بالجنيه المصري.

كتب محمد سعد – شهد سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات الاثنين 30 ديسمبر 2024 بالبنوك حاله من الاستقرار، حيث يعد الريال السعودي أمرًا حاسمًا للمقيمين في السعودية بالنسبة للتحويلات البنكية والمالية إلى مصر، كما أن السياحة الدينية تٌزيد الطلب علي الريال السعودي مما يؤثر علي سعر الصرف للريال السعودي مقابل الجنيه المصري، حيث هناك إقبال كبير علي شراء الريال السعودي بسبب عمره رمضان القادمة فمن المتوقع أن يرتفع نسبيًا في الفترة المقبلة.

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي اليوم بالبنك الأهلي:

جاء سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم بالبنك الأهلي المصري ويكون سعر الشراء 13.49 وسعر البيع 13.56 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة:

فيما سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم بمبلغ 13.50 جنيهًا للشراء و 13.57 جنيهًا.

سعر الريال السعودي في بنك مصر:

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بداية يوم الاثنين التعاملات الصباحية في بنك مصر 13.49 جنيه سعر الشراء و 13.56 جنيه سعر البيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك سايب :

استقر سعر الريال السعودي اليوم في بنك سايب ،حيث سجل سعره 13.33 جنيه للشراء و 13.56 جنيه للبيع .

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء

يتسأل الكثير من الناس الذين يدور اهتمامهم حول العملات بمعرفه سعر الريال السعودي في السوق السوداء ، حيث أن قيمته الآن 13.49 جنيه لسعر الشراء و 13.56 جنيه لسعر البيع.