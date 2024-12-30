أسعار الخضار والفاكهة اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024 في الأسواق المصرية

تشهد الأسواق المصرية اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024 استقرارًا نسبيًا في أسعار الخضار والفاكهة مع توافر المنتجات بكميات كبيرة للتجار والمستهلكين. الطماطم بـ5 جنيهات والخيار والبطاطس بأسعار تنافسية. تابع معنا تفاصيل الأسعار في جميع الأسواق.

كتب محمد سعد – تختلف أسعار الخضروات في محافظات مصر، لذلك يهتم التجار والمستهلكين والمزارعين بمتابعه أسعار الخضروات بشكل متكرر ، وذلك لأن الأسر تعتبر الخضروات مكون رئيسي في وجباتهم، بعد التفاوتات الملحوظة في أسعار الخضار بين الارتفاع والانخفاض شاهد اليوم الإثنين الموافق 30 ديسمبر 2024 استقرار ملحوظ في أسعار الخضروات والفواكه في الأسواق.

أسعار الخضار اليوم الإثنين 30/12/2024

واليكم أحدث أسعار الخضروات في الأسواق اليوم الإثنين الموافق 30 ديسمبر 2024.

سعر كيلو الطماطم اليوم: يتراوح بين 5 إلى 6.5 جنيهات .

سعر كيلو البطاطس اليوم: يتراوح بين 7.5 إلى 10 جنيهات.

سعر كيلو البسلة اليوم: يتراوح بين 25 إلى 30 جنيه مصري.

سعر كيلو الكوسه اليوم: يتراوح بين 15 إلى 20 جنيه مصري.

سعر كيلو البصل الأبيض اليوم: يتراوح بين 15 إلى 20 جنيه مصري.

سعر كيلو البصل الأحمر اليوم: يتراوح بين 15 إلى 17.5 جنيه مصري.

سعر كيلو الباذنجان الرومي اليوم: يتراوح بين 5 إلى 8 جنيهات.

سعر كيلو الفلفل الرومي اليوم: يتراوح بين 20 إلى 25 جنيه مصري.

سعر كيلو البطاطا اليوم: يتراوح بين 6.5 إلى 10 جنيهات.

سعر كيلو الليمون اليوم: يتراوح بين 40 إلى 50 جنيه مصري.

أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم الإثنين الموافق 30 ديسمبر 2024

سعر كيلو الموز البلدي اليوم يصل إلى: 20 جنيه مصري.

سعر كيلو اليوسفي البلدي اليوم يصل إلى: 15 جنيه مصري.

سعر كيلو البرتقال بصره اليوم يصل إلى: 14 جنيه مصري.

سعر كيلو التفاح الأحمر اليوم يصل إلى: 55 جنيه مصري.

سعر كيلو التفاح الجولدن اليوم يصل إلى: 67 جنيه مصري.

سعر كيلو الرمان اليوم يصل إلى: 30 جنيه مصري.

سعر كيلو الكانتلوب اليوم يصل إلى: 15 جنيه مصري.

سعر كيلو الجوافة اليوم يصل إلى: 25 جنيه مصري.

سعر كيلو الخوخ اليوم يصل إلى: 37 جنيه مصري.

سعر كيلو المانجو البلدي اليوم يصل إلى: 40 جنيه مصري.

سعر كيلو الكمثرى اليوم يصل إلى: 38 جنيه مصري.

سعر كيلو العنب المستورد اليوم يصل إلى: 46 جنيه مصري.

استقرار أسعار الخضار والفاكهة يوفر للمستهلكين فرصة للحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة. تابع نشراتنا اليومية لمعرفة آخر تحديثات الأسعار في الأسواق.