سعر الدولار اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية

يشهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024، مع اختلاف طفيف في الأسعار بين البنوك المصرية. إذا كنت تخطط لإجراء معاملات بالدولار، تعرف على أحدث الأسعار الرسمية في البنوك وأفضل العروض المتاحة.

كتب محمد سعد – أصبح سعر الدولار محورا أساسيا علي مدار اليوم بالنسبة للشعوب، وفي الفترة الأخيرة ارتفع سعر الدولار في عدد من البنوك واصبح مستقر الي حد ما أمام الجنيه المصري واليوم الإثنين 30 ديسمبر ،2024 ومع زيادة التحديات الاقتصادية والعالمية يتأثر سعر الصرف، مما يؤثر علي أسعار السلع والخدمات مما أدي إلي اهتمامًا كثيرًا من المواطنين في متابعه أسعار الشراء والبيع وحركه الاقتصاد.

سعر الدولار اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2024 في البنوك

سوف نعرض إليكم سعر الدولار اليوم وجاءت الأسعار كالتالي:-

سعر الدولار في البنك المركزي سجل: 50.79 جنيه للشراء، وسعر البيع : 50.92 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري سجل: 50.80 جنيه للشراء والبيع : 50.90 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر سجل : 50.80 جنيه للشراء و سعر البيع : 50.90 جنيه.

سعر الدولار في بنك البركة سجل: 50.80 جنيه للشراء و سعر البيع : 50.90 جنيه.

سعر الدولار في بنك القاهرة سجل: 50.85 جنيه للشراء و سعر البيع : 50.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان سجل: 50.82 جنيه للشراء و سعر البيع : 50.92 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية سجل : 50.81 جنيه للشراء و سعر البيع : 50.91 جنيه.

سعر الدولار في بنك قناة السويس سجل : 50.81 جنيه للشراء وسعر البيع : 50.91 جنيه.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB) سجل : 50.80 جنيه للشراء و سعر البيع : 50.90 جنيه.

توقعات سعر الدولار الفترة القادمة

يتنبأ خبراء الاقتصاد أن سعر الدولار سوف يستمر في حاله من عدم الثبات والاستقرار بين الارتفاع الضئيل والاستقرار النسبي في خلال الفترة القادمة ويعود ذلك إلي السياسات المالية التي يعتمد عليها البنك المركزي المصري من جهة ومن جهة اخري العوامل الموسمية التي ترتبط علي ريادة الطلب علي الدولار الأمريكي فمن المحتمل أن تكون حركه السعار طفيفة إلا إذا ظهرت تطورات اقتصاديه في سعر الدولار علي الساحة المحلية والعالمية.

سعر الدولار في السوق السوداء

تباينت السوق السوداء أو الموازية في مصر حركه غير ثابته في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وهذا يجعلها من احد اهتمام الذين يتعاملوا في الأسواق المالية والشركات التجارية حيث صدر سعر الدولار في السوق السوداء كالتالي الأتية :