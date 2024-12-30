سعر سبيكة الذهب 50 جرام BTC اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024 في محلات الصاغة

إذا كنت تبحث عن استثمار آمن، فإن سبائك الذهب تُعد الخيار الأمثل. اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024، نستعرض أحدث أسعار سبيكة الذهب 50 جرام BTC في محلات الصاغة المصرية، لتتمكن من اتخاذ قرار الشراء في الوقت المناسب.

كتب محمد سعد – يهتم الكثير من التجار والمستثمرين بأسعار سبائك الذهب ومتابعتها بشكل دائم ومستمر، ويوجد في الأسواق مختلف الشركات لصناعة سبائك الذهب تختلف شركة عن أخرى في الأسعار وجودة السبية ونقاء الذهب المصنوعة به، ومن الشركات التي حازت على شهره كبيرة في الأسواق وبين المستثمرين شركة btc، واليوم الإثنين الموافق 30 ديسمبر 2024 شاهد سعر سبيكة الذهب استقرار في سعرها وذلك بالتزامن مع استقرار سعر الذهب في مصر.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام btc اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024

نوفر لكم سعر سبيكة الذهب btc اليوم الإثنين الموافق 30 ديسمبر 2024 في الأسواق

سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرام btc اليوم سجل: 215.900 جنيه مصري، 4245.16 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرام btc اليوم سجل: 43.180 جنيه مصري، 849.03 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام btc اليوم سجل: 4.318 جنيه مصري، 84.90 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام btc اليوم سجل: 10795 جنيه مصري، 212.26 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرام btc اليوم سجل: 21.590 جنيه مصري، 424.52 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 20 جرام btc اليوم سجل: 86.360 جنيه مصري، 1698.06 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 31.1 جرام btc اليوم سجل: 134.289 جنيه مصري، 2640.47 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام btc اليوم سجل: 431.800 جنيه مصري، 8490.32 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 500 جرام btc اليوم سجل: 2.159.000 جنيه مصري، 42451.61 دولار.

أسعار الذهب اليوم في الأسواق

شهد اليوم استقرار نسبي في أسعار الذهب في الأسواق، واليكم أسعار الذهب اليوم الإثنين الموافق 30 ديسمبر 2024:-

سجل الذهب عالمًا اليوم في الأسواق:

للبيع: 29880 جنيه مصري، 2622.52 دولار.

للشراء: 29720 جنيه مصري، 2621.2 دولار.

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم:

للبيع: 4268.5 جنيه مصري.

للشراء: 4245.75 جنيه مصري.

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم:

للبيع: 3912.75 جنيه مصري.

للشراء: 3892 جنيه مصري.

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم :

للبيع: 3735 جنيه مصري.

للشراء: 3715 جنيه مصري.

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم: