سعر طن الأرز الشعير اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024 في الأسواق المصرية

شهدت الأسواق المصرية اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024 استقرارًا في أسعار الأرز الشعير، مما يوفر فرصة للتجار والمستهلكين للاستفادة من الأسعار الحالية. إذا كنت تخطط لشراء كميات كبيرة أو تخزين الأرز، فهذا هو الوقت المثالي لتعرف على أحدث الأسعار في السوق.

كتب محمد سعد – يرغب عدد كبير من ربات المنازل والتجار التعرف علي سعر طن الأرز الشعير اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2024، حيث يعتبر الأرز من اهم الأكلات المصرية التي لا يتم الاستغناء عنها في كافة المنازل المصرية، لذلك يتم البحث عليها بشكل مستمر من جميع ربات المنازل لان يختلف أسعار الأرز باختلاف الأسواق وباختلاف الأنواع الموجودة، وقد تم استقرار أسعار الأرز الشعير خلال هذه الفترة، وتهتم الحكومة المصرية بتوفير اكبر عدد من الأرز الشعير. سعر طن الأرز الشعير اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2024 بلغ اليوم سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة نحو 15 ألف جنيه مصري للطن.

سجل اليوم سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة نحو 16 ألف جنيه.

جاء اليوم سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة نحو 22 ألف جنيه.

بلغ اليوم سعر طن الأرز الأبيض عريض الحبة نحو 23 ألف جنيه.

بينما وصل اليوم سعر طن الأرز البلدي اليوم عريض الحبة كسر 5% نحو 18 ألف جنيه.

قد بلغ اليوم سعر طن الأرز البلدي رفيع الحبة بنسبة كسر 3% نحو 16 ألف و800 جنيه. سعر الأرز الأبيض في الأسواق اليوم سجل اليوم سعر كيلو الأرز الأبيض المعبأ أرز الضحى داخل الأسواق المصرية نحو 38 جنيها.

بلغ اليوم سعر كيلو الأرز الأبيض المعبأ زمزم داخل الأسواق المصرية نحو 35 جنيها.

بلغ اليوم سعر كيلو الأرز الأبيض المعبأ السوهاجي داخل الأسواق المصرية نحو 34 جنيها.

استقرار سعر الأرز الشعير اليوم يمنحك فرصة مميزة للشراء والتخزين. تابع تحديثاتنا اليومية لتبقى على اطلاع دائم بأسعار السوق وتوجهاتها.