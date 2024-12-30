سعر طن الأرز الشعير اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024 في الأسواق المصرية

كتب محمد سعد – يرغب عدد كبير من ربات المنازل والتجار التعرف علي سعر طن الأرز الشعير اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2024، حيث يعتبر الأرز من اهم الأكلات المصرية التي لا يتم الاستغناء عنها في كافة المنازل المصرية، لذلك يتم البحث عليها بشكل مستمر من جميع ربات المنازل لان يختلف أسعار الأرز باختلاف الأسواق وباختلاف الأنواع الموجودة، وقد تم استقرار أسعار الأرز الشعير خلال هذه الفترة، وتهتم الحكومة المصرية بتوفير اكبر عدد من الأرز الشعير.
سعر طن الأرز الشعير اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2024
- بلغ اليوم سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة نحو 15 ألف جنيه مصري للطن.
- سجل اليوم سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة نحو 16 ألف جنيه.
- جاء اليوم سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة نحو 22 ألف جنيه.
- بلغ اليوم سعر طن الأرز الأبيض عريض الحبة نحو 23 ألف جنيه.
- بينما وصل اليوم سعر طن الأرز البلدي اليوم عريض الحبة كسر 5% نحو 18 ألف جنيه.
- قد بلغ اليوم سعر طن الأرز البلدي رفيع الحبة بنسبة كسر 3% نحو 16 ألف و800 جنيه.
سعر الأرز الأبيض في الأسواق اليوم
- سجل اليوم سعر كيلو الأرز الأبيض المعبأ أرز الضحى داخل الأسواق المصرية نحو 38 جنيها.
- بلغ اليوم سعر كيلو الأرز الأبيض المعبأ زمزم داخل الأسواق المصرية نحو 35 جنيها.
- بلغ اليوم سعر كيلو الأرز الأبيض المعبأ السوهاجي داخل الأسواق المصرية نحو 34 جنيها.
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