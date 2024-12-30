الزمالك ينتصر على الاتحاد السكندري: نتيجة مباراة اليوم في الدوري المصري

حقق نادي الزمالك انتصارًا هامًا على نظيره الاتحاد السكندري في المباراة التي أُقيمت اليوم ضمن منافسات الدوري المصري. شهدت المباراة أداءً مميزًا من الفريقين، حيث تمكن الزمالك من حسم اللقاء لصالحه وسط تفاعل كبير من الجماهير على تويتر.

كتب محمد سعد – نتيجة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري اليوم، يستضيف نادي الزمالك اليوم الأحد فريق الاتحاد السكندري في لقاء قوي سيجمع بينهما على استاد القاهرة في واحدة من أبرز مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز 2024، المباراة تمثل اختبارًا حقيقيًا للفريقين، خصوصًا أن الزمالك يتصدر حاليًا جدول الدوري المصري، بينما يسعى الاتحاد السكندري إلى تحسين مركزه بعد بداية متذبذبة في الموسم الحالي، ويأمل جمهور الزمالك في مواصلة فريقهم السير على نفس النهج وتحقيق المزيد من الانتصارات للحفاظ على الصدارة، بينما يسعى الاتحاد السكندري للعودة إلى طريق الانتصارات بعد تعثره في المباريات الأخيرة.

نتيجة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري اليوم

حقق فريق الزمالك الفوز على الاتحاد السكندرى بنتيجة 2 – 0 في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد القاهرة الدولى، وسجل الأهداف كلا من ناصر منسي ونبيل عماد دونجا.

نادي الزمالك بدأ الموسم الجديد بقوة وكان من الفرق التي أظهرت أداءً مميزًا في المباريات التي خاضها، الفريق بقيادة المدرب البرتغالي جروس يقدم مستويات ثابتة ويحقق الانتصارات، رغم الخسارة المفاجئة التي تعرض لها أمام المصري البورسعيدي في الجولة الماضية، ولكن بشكل عام، يعتبر الفريق من أقوى الفرق في الدوري حتى الآن.

الزمالك يأتي في المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري، متساويًا مع النادي الأهلي في عدد النقاط، ولكن مع فارق كبير في الأداء والروح القتالية التي أظهرها الفريق الأبيض في المباريات الأخيرة، ويحتفظ الزمالك بسجل قوي على أرضه، وهو ما يعزز من فرصه في تقديم عرض قوي ضد الاتحاد السكندري اليوم.

من جانب آخر، يدخل فريق الاتحاد السكندري المباراة تحت قيادة المدرب القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو، الذي يواجه تحديًا كبيرًا بعد تعثر الفريق في الجولات الأخيرة، على الرغم من البداية الجيدة للاتحاد السكندري في الموسم، حيث حقق انتصارات متتالية في البداية، إلا أن الفريق الآن يعاني من سلسلة من التعادلات التي أبعدته عن المنافسة على المراكز المتقدمة.

العميد السكندري، الذي يحتل المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، سيعاني من غيابات مؤثرة في صفوفه، أبرزها الحارس الأساسي المهدي سليمان، ولاعب الوسط هشام عادل، بسبب الإصابات التي تعرضوا لها مؤخرًا هذا سيفرض على المدرب بابافاسيليو الاعتماد على اللاعبين البدلاء، مثل فادي فاريد وإيمانويل أبيه، في محاولة للعودة إلى نغمة الانتصارات.

في الموسم الماضي، تمكن الزمالك من الفوز في مباراتي الدوري أمام الاتحاد السكندري في مباراة الذهاب على أرضه، حقق الزمالك فوزًا عريضًا بثلاثة أهداف نظيفة، بينما في المباراة الثانية في الإسكندرية، فاز الفريق الأبيض أيضًا بهدفين دون رد، لذا، يدخل الزمالك المباراة بروح معنوية مرتفعة، حيث يسعى لتكرار الانتصار وحسم الثلاث نقاط.

على صعيد آخر، يأمل الجهاز الفني لنادي الزمالك في استعادة لاعبيه الأساسيين لأفضل مستوياتهم، أحمد “زيزو” سيد، الذي يعتبر من أهم لاعبي الفريق، يسعى لاستعادة بريقه مع الفريق بعد بعض العروض التي لم تكن على نفس المستوى في الجولات الأخيرة، كما يتطلع جروس إلى استعادة مهاجمه سيف الجزيري لأدائه المعهود، إلى جانب اللاعبين الذين يعتمد عليهم الفريق بشكل كبير مثل أحمد فتوح وعمر جابر.