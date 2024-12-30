تردد قناة MBC مصر 2025 على النايل سات وعرب سات: استقبلها الآن

إذا كنت من عشاق متابعة برامج وأعمال قناة MBC مصر، يمكنك الآن استقبالها بأحدث تردد لعام 2025 على كافة الأقمار الصناعية، النايل سات وعرب سات. تميز القناة بمحتواها المتنوع الذي يشمل البرامج الترفيهية والمسلسلات الحصرية.

كتب محمد سعد – تقوم قناة ام بي سي مصر بعرض محتوى متنوع وممتع للكثير من المشاهدين، وأمثلة المحتوى المقدم من قناة ام بي سي مصر هي المسلسلات، والأفلام الأجنبية والمصرية، ومختلف البرامج المتنوعة مثل البرامج الترفيهية أو الإخبارية، وتحتوي قناة ام بي سي مصر أيضا على قناة ام بي سي 3 وهي تقدم أفلام الكارتون للأطفال وبرامج تعليميه لتنمية مهارات الطفل، حرصًا على توفير للمشاهد محتوى متنوع لمختلف الفئات العمرية، ولذلك يهتم الكثير من المشاهدين لمعرفة التردد الجديد لقناة ام بي سي مصر.

تردد قناة ام بي سي مصر 2025

ومع بداية العام الجديد تحرص إدارة ام بي سي مصر على تحديث تردد قناة ام بي سي مصر لاستمتاع بمشاهد بجودة عالية وأصوات واضحه ونقية، واليكم التردد الجديد لقنوات ام بي سي مصر لمختلف الأقمار الصناعية.

تردد قناة ام بي سي مصر hd للقمر الصناعي نايل سات:

التردد هو: 12015

الاستقطاب يكون: عمودي.

معدل الترميز هو: 27500

معامل التصحيح هو: 5/6

الجودة تكون: HD

تردد قناة ام بي سي مصر hd2 للقمر الصناعي نايل سات:

التردد هو: 11823

الاستقطاب يكون: عمودي

معدل الترميز هو: 27500

معامل التصحيح هو: 6/5

الجودة تكون: HD

تردد قناة ام بي سي مصر للقمر الصناعي عرب سات:

التردد هو: 11919

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز هو: 27500

معامل التصحيح هو: 5/6

الجودة تكون: HD

خطوات تسجيل تردد قناة ام بي سي مصر على الرسيفر

من خلال جهاز التحكم عن بعد قم باختيار قائمة الإعدادات. من الخيارات الظاهرة على الشاشة أختر أيقونة التثبيت اليدوي. قم بإدخال معلومات الصحيحة للتردد الجديد لقناة ام بي سي مصر. أنقر على زر البحث. انتظر قليلًا لإظهار القناة بعد عملية البحث. ولضمن نجاح عملية التنزيل قم بالضغط على كلمة حفظ لتسجيلها مع القنوات المحفوظة في جهازك.

لا تفوت فرصة متابعة أفضل البرامج والمسلسلات على قناة MBC مصر. قم بضبط جهاز الاستقبال على التردد الجديد واستمتع بمشاهدة مميزة.